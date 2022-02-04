https://arabic.sputniknews.com/20220204/كيف-عاش-زعيم-داعش-في-منطقة-مكتظة-بالسكان-دون-أن-يشك-به-أحد-1058036954.html

كيف عاش زعيم "داعش" في منطقة مكتظة بالسكان دون أن يشك به أحد؟

كيف عاش زعيم "داعش" في منطقة مكتظة بالسكان دون أن يشك به أحد؟

هزت الغارة الأمريكية الأخيرة داخل الأراضي السورية، التي قالت واشنطن إنها استهدفت القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، الأرجاء الإعلامية والسياسية حول العالم. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T19:37+0000

2022-02-04T19:37+0000

2022-02-04T19:37+0000

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الحديث عن شن هجوم دقيق قائم على معلومات استخبارية موثوقة توحي بأن زعيم التنظيم ربما كان يقيم في مكان غامض يحاوطه الظلام والأطلال وربما "الأشباح" من كل مكان، لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق.وفقا لوكالة "رويترز"، عاش زعيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وعائلته على مرأى من الجميع، في مكان ناء بسوريا يكتظ بالنازحين الذين شردتهم الحرب على مدى 11 عاما.وكانت الأسرة تدفع الإيجار بانتظام في الوقت المحدد، لكنها تعيش باستمرار في عزلة ذاتية، حيث أن سكان المنطقة لم يهتموا مطلقا بالتعرف على ماضي بعضهم البعض.لكن هذه الطبيعة الساكنة انهارت تماما مساء الخميس، عندما اقتحمت القوات الأمريكية الخاصة بلدة أطمة في شمال غرب سوريا لمداهمة المخبأ.وخلال المداهمة، فجر أبو إبراهيم الهاشمي القرشي - زعيم التنظيم الذي يعد بين المجموعات المنظمة الأكثر إثارة للرعب في العالم - نفسه كي لا يقع في الأسر.وفقا للرواية الأمريكية فإن الانفجار أسفر عن مقتل عدد من أفراد أسرته وآخرين، لكن على أي حال اعتُبرت وفاته ضربة قاصمة للتنظيم بعد عودة مقاتليه إلى الظهور كمصدر للتهديد الدموي في سوريا والعراق.كيف تخفى بين السكانحتى تنفيذ العملية التي تردد صداها حول العالم، كان سكان المنطقة يعتقدون أن القرشي هو مجرد تاجر سوري جاء من حلب بحثا عن الأمان في أطمة قرب الحدود التركية.ودعم هذا الاعتقاد عدم وجود ما يلفت الأنظار أو يشد الانتباه إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق الذي استأجر القرشي شقة فيه قبل عام، حيث سكن الطابق الأول في البداية قبل أن يستأجر الطابق العلوي أيضا.تقول امرأة، كانت تعيش في الطابق الأرضي وتشير إلى جيرانها بلقب "عائلة أبو أحمد"، إن سلوك الأطفال كان طيبا بشكل عام مضيفة أنهم كانوا يبتعدون عن الأنظار ويرافقون والدتهم إلى المتاجر في بعض الأحيان.وتضيف المرأة التي اكتفت بتقديم نفسها باسم "أمينة" في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف: "كانوا في حالهم وأولادهم كانوا بيلعبوا مع الأولاد برا (بالخارج) بين كل فترة بس ما كان في بينا اجتماعيات".وتلقت المرأة ذات مرة دعوة من إحدى زوجات القرشي، وهي أم أحمد، لتناول الشاي، حيث أخبرتها أن زوجها تاجر من حلب فر من المدينة بسبب الحرب.تتذكر أمينة باستغراب كيف لم تلحظ ندرة ظهور الزوج. كانت ملابس النساء سوداء تغطيهن بالكامل، وهي ملابس شائعة يُعرف بها المسلمون المحافظون.فر إلى منطقة أطمة عشرات الآلاف من جميع أنحاء البلاد والتالي لم يكن من المستغرب تواجد أسرة غريبة في الجوار.تقول أمينة: ​​"كنا نفكر أنهم مروا بالكثير، بس زي ما بتعرف الكل عنده مأساة هون ما حدا بيحكي للتاني شو صار معه في ها الأزمة وبنفضل تبقى بداخلنا".نهاية متكررةتولى القرشي قيادة التنظيم الإرهابي بعد مقتل مؤسسه أبو بكر البغدادي في 2019. تشابهت النهايتان، إذ قُتل البغدادي أيضا عندما فجر عبوة ناسفة أثناء غارة للقوات الخاصة الأمريكية.كان مخبأ القرشي قريبا من نقطة تفتيش تديرها الجماعة التي تسيطر على معظم إدلب والتي تعرف باسم "هيئة تحرير الشام" وكانت تعرف في السابق باسم "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، ولها خصومة منذ سنوات مع "داعش".قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إن هناك اعتقادا بأن الانفجار الذي وقع خلال الهجوم أسفر عن مقتل القرشي وزوجتيه وطفل في أحد طوابق المنزل.ويرجح أيضا مقتل طفل آخر كان في طابق مختلف مع مساعد القرشي وزوجته اللذين قتلا بعد إطلاق النار على القوات الأمريكية.قال عمال إنقاذ سوريون إن 13 شخصا قتلوا بينهم 4 نساء و6 أطفال. وأضاف شهود أنهم رأوا لعب أطفال متناثرة في الشقق المدمرة.

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https://arabic.sputniknews.com/20220204/أمريكا-تؤكد-أنها-لم-تقتل-زعيم-داعش-الإرهابي-1058021132.html

https://arabic.sputniknews.com/20220204/بعد-اغتيال-زعيم-داعش-السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-يلتقي-كوخافي-1058024808.html

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