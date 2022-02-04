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https://arabic.sputniknews.com/20220204/لا-يمكن-المساس-بقيمته-نقابة-المهن-التمثيلية-في-مصر-ترد-على-أزمة-محمد-صبحي-مع-تركي-آل-الشيخ-1058024166.html
"لا يمكن المساس بقيمته"... نقابة المهن التمثيلية في مصر ترد على أزمة محمد صبحي مع تركي آل الشيخ
"لا يمكن المساس بقيمته"... نقابة المهن التمثيلية في مصر ترد على أزمة محمد صبحي مع تركي آل الشيخ
أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانا، ردا على أزمة الفنان محمد صبحي المثيرة للجدل في الأيام الماضية، مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:21+0000
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وأشارت النقابة، في بيانها، أنها "لاحظت في إطار متابعتها خلال الأيام الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء"، مؤكدة أن "الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة، وأعماله جزء عام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته".ونوهت نقابة المهن التمثيلية إلى أحقية الهيئات الإبداعية العربية في وضع سياستها، ووجوب احترام قراراتها، وعدم التدخل بها، معتبرة أن "التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدًا من قبل النقابة."ودعا البيان، الجميع "إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي".وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
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أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم

"لا يمكن المساس بقيمته"... نقابة المهن التمثيلية في مصر ترد على أزمة محمد صبحي مع تركي آل الشيخ

14:21 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIالفنان المصري محمد صبحي
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانا، ردا على أزمة الفنان محمد صبحي المثيرة للجدل في الأيام الماضية، مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.
وأشارت النقابة، في بيانها، أنها "لاحظت في إطار متابعتها خلال الأيام الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء"، مؤكدة أن "الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة، وأعماله جزء عام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته".
ونوهت نقابة المهن التمثيلية إلى أحقية الهيئات الإبداعية العربية في وضع سياستها، ووجوب احترام قراراتها، وعدم التدخل بها، معتبرة أن "التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدًا من قبل النقابة."
ودعا البيان، الجميع "إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي".
وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.
وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.
ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.
وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
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