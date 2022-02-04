مالي تمنع تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة

موسكو - سبوتنيك. وقال مايغا في حديث مع وكالة أناضول التركية: "لم يعد بإمكاننا السماح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضينا دون شروط محددة سلفا، لم يعد بإمكاننا فسح مجال للمناورة، التي تسمح للدول الابتعاد عن الاتفاقيات مع بلادنا والذهاب لتنفيذ البرنامج الذي أعلنوا عنه على المستوى الوطني أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي".وتحدث رئيس وزراء مالي وسط توترات مع فرنسا، وشدد على أن فرنسا لا يمكنها التعامل فيما يخص علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي "بالوكالة" ويجب أن تكون شريكًا لبلاده.وكان مايغا، قد شن هجوماً حاداً على فرنسا في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، حيث اتهمها باستخدام أراضي مالي لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا، ومنعها الجيش المالي من دخول مدينة كيدال التي تم تسليمها لجماعة قريبة من القاعدة، بحسب العربية.
أعلن رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مايغا في حديث مع وكالة أناضول التركية: "لم يعد بإمكاننا السماح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضينا دون شروط محددة سلفا، لم يعد بإمكاننا فسح مجال للمناورة، التي تسمح للدول الابتعاد عن الاتفاقيات مع بلادنا والذهاب لتنفيذ البرنامج الذي أعلنوا عنه على المستوى الوطني أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي". وتحدث رئيس وزراء مالي وسط توترات مع فرنسا، وشدد على أن فرنسا لا يمكنها التعامل فيما يخص علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي "بالوكالة" ويجب أن تكون شريكًا لبلاده.
رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بتدريب جماعات إرهابية في بلاده
شن رئيس الوزراء في مالي شوغويل مايغا، هجوماً حاداً على فرنسا، متهماً إياها باستخدام أراضي بلاده لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا.كما أشار رئيس وزراء مالي إلى أن فرنسا منعت الجيش المالي من دخو https://t.co/DdtkExTZH8
وكان مايغا، قد شن هجوماً حاداً على فرنسا في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، حيث اتهمها باستخدام أراضي مالي لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا، ومنعها الجيش المالي من دخول مدينة كيدال التي تم تسليمها لجماعة قريبة من القاعدة، بحسب العربية.