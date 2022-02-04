تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/مالي-تمنع-تواجد-القوات-الأجنبية-على-أراضيها-دون-شروط-مسبقة-1057894591.html
مالي تمنع تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة
مالي تمنع تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة
أعلن رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T09:29+0000
2022-02-04T09:29+0000
العالم
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101525/70/1015257077_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_8d3db21b6463f10d052180ce7dd877ba.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مايغا في حديث مع وكالة أناضول التركية: "لم يعد بإمكاننا السماح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضينا دون شروط محددة سلفا، لم يعد بإمكاننا فسح مجال للمناورة، التي تسمح للدول الابتعاد عن الاتفاقيات مع بلادنا والذهاب لتنفيذ البرنامج الذي أعلنوا عنه على المستوى الوطني أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي".وتحدث رئيس وزراء مالي وسط توترات مع فرنسا، وشدد على أن فرنسا لا يمكنها التعامل فيما يخص علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي "بالوكالة" ويجب أن تكون شريكًا لبلاده.وكان مايغا، قد شن هجوماً حاداً على فرنسا في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، حيث اتهمها باستخدام أراضي مالي لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا، ومنعها الجيش المالي من دخول مدينة كيدال التي تم تسليمها لجماعة قريبة من القاعدة، بحسب العربية.
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101525/70/1015257077_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_02016f1b35851f4758c12c3b68d79122.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار مالي

مالي تمنع تواجد القوات الأجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة

09:29 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / Philippe Desmazesقوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي
قوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / Philippe Desmazes
تابعنا عبر
أعلن رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مايغا في حديث مع وكالة أناضول التركية: "لم يعد بإمكاننا السماح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضينا دون شروط محددة سلفا، لم يعد بإمكاننا فسح مجال للمناورة، التي تسمح للدول الابتعاد عن الاتفاقيات مع بلادنا والذهاب لتنفيذ البرنامج الذي أعلنوا عنه على المستوى الوطني أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي".
وتحدث رئيس وزراء مالي وسط توترات مع فرنسا، وشدد على أن فرنسا لا يمكنها التعامل فيما يخص علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي "بالوكالة" ويجب أن تكون شريكًا لبلاده.
وكان مايغا، قد شن هجوماً حاداً على فرنسا في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، حيث اتهمها باستخدام أراضي مالي لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا، ومنعها الجيش المالي من دخول مدينة كيدال التي تم تسليمها لجماعة قريبة من القاعدة، بحسب العربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية