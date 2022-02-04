ما الذي تريده أمريكا من تصفية زعيم "داعش" في شمال سوريا ؟
ما الذي تريده أمريكا من تصفية زعيم "داعش" في شمال سوريا ؟
فيما دعت الخارجية الروسية للتحقيق في سقوط محتمل للضحايا بين المدنيين أثناء العملية الأمريكية لتصفية زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في ريف إدلب.يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية د. حسام شعيب، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ويشير شعيب إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تظهر بمظهر المنتصر، وبأنها حققت إنجازا عسكريا، والهدف من ذلك، هو إعادة تعويم الحديث عن مكافحة الإرهاب، وبأن تنظيم "داعش" ما زال موجودا في سوريا، وعندما يتم استهداف بعض القيادات الداعشية، مباشرة في إدلب فهذا يعني أن هناك تعاونا استخباراتيا بين الأمريكيين وبين جبهة "النصرة" التي تسيطر على تلك المنطقة".إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
نتناول في حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي خلالَ عملية مداهمة في محافظة إدلب شمالي سوريا نفذتها قوة أمريكية خاصة.
فيما دعت الخارجية الروسية للتحقيق في سقوط محتمل للضحايا بين المدنيين أثناء العملية الأمريكية لتصفية زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في ريف إدلب.
يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية د. حسام شعيب، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن رافعة سياسية لها، خصوصا بعد الإخفاقات التي منيت بها في الملف الأفغاني، وسيطرة طالبان على الحكومة في البلاد، إضافة إلى ملفات المنطقة، وبطبيعة الحال الملف السوري والعراقي، وما صاحبه من تصريحات حول ضرورة الانسحاب من العراق".
ويشير شعيب إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تظهر بمظهر المنتصر، وبأنها حققت إنجازا عسكريا، والهدف من ذلك، هو إعادة تعويم الحديث عن مكافحة الإرهاب، وبأن تنظيم "داعش" ما زال موجودا في سوريا، وعندما يتم استهداف بعض القيادات الداعشية، مباشرة في إدلب فهذا يعني أن هناك تعاونا استخباراتيا بين الأمريكيين وبين جبهة "النصرة" التي تسيطر على تلك المنطقة".