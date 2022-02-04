https://arabic.sputniknews.com/20220204/ما-الذي-تريده-أمريكا-من-تصفية-زعيم-داعش-في-شمال-سوريا--1058023213.html

ما الذي تريده أمريكا من تصفية زعيم "داعش" في شمال سوريا

ما الذي تريده أمريكا من تصفية زعيم "داعش" في شمال سوريا

نتناول في حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي خلالَ عملية مداهمة في محافظة إدلب شمالي سوريا... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T13:27+0000

2022-02-04T13:27+0000

2022-02-04T13:27+0000

راديو

حول العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058023040_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4360ffd823bb610f516de8b16486e0d0.png

ما الذي تريده أمريكا من تصفية زعيم "داعش" في شمال سوريا ؟ ما الذي تريده أمريكا من تصفية زعيم "داعش" في شمال سوريا ؟

فيما دعت الخارجية الروسية للتحقيق في سقوط محتمل للضحايا بين المدنيين أثناء العملية الأمريكية لتصفية زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في ريف إدلب.يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية د. حسام شعيب، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ويشير شعيب إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تظهر بمظهر المنتصر، وبأنها حققت إنجازا عسكريا، والهدف من ذلك، هو إعادة تعويم الحديث عن مكافحة الإرهاب، وبأن تنظيم "داعش" ما زال موجودا في سوريا، وعندما يتم استهداف بعض القيادات الداعشية، مباشرة في إدلب فهذا يعني أن هناك تعاونا استخباراتيا بين الأمريكيين وبين جبهة "النصرة" التي تسيطر على تلك المنطقة".إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

راديو, حول العالم, аудио