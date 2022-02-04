مديرة "النقد الدولي" تحذر اقتصادات الدول من مواجهة صدمات مستقبلية

ونقلت رويترز عن جورجييفا قوله بانه من "السابق لأوانه القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها في الوقت ذاته، حذرت من صدمات مستقبلية"".جاء ذلك خلال تصريحات جورجييفا للصحفيين أمس الخميس، والتي أوضحت فيها أن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية في عام 2022 لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش.وتأتي تلك التحذيرات في وقت لا تزال فيه جائحة كوفيد-19 تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وفي ظل محاولات تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في البلدان منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70 بالمئة من السكان في البلدان حول العالم بحلول منتصف عام 2022.يشار إلى أن صندوق النقد كان قد خفض الأسبوع الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية عوامل تشكل المزيد من المخاطر.
حذرت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل، ما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
ونقلت رويترز عن جورجييفا قوله بانه من "السابق لأوانه القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها في الوقت ذاته، حذرت من صدمات مستقبلية"".
جاء ذلك خلال تصريحات جورجييفا للصحفيين أمس الخميس، والتي أوضحت فيها أن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية في عام 2022 لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش.
وتابعت جورجييفا قائلة إنه "على عكس العام الأول للجائحة في 2020، عندما نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وهذا يتطلب مزيدا من "التحديد" في أساليب التعامل.
وتأتي تلك التحذيرات في وقت لا تزال فيه جائحة كوفيد-19 تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وفي ظل محاولات تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في البلدان منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70 بالمئة من السكان في البلدان حول العالم بحلول منتصف عام 2022.
يشار إلى أن صندوق النقد كان قد خفض الأسبوع الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية عوامل تشكل المزيد من المخاطر.