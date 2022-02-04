https://arabic.sputniknews.com/20220204/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-دعم-فرنسا-العسكري-لبلاده-1058032644.html

مستشار رئيس الإمارات يعلق على دعم فرنسا العسكري لبلاده

مستشار رئيس الإمارات يعلق على دعم فرنسا العسكري لبلاده

علق المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، ‏الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على إعلان فرنسا عن عزمها تقديم ‏دعم عسكري لبلاده.‏‎ ‎ 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T17:11+0000

2022-02-04T17:11+0000

2022-02-04T17:11+0000

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وقال قرقاش في تغريدة لها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء".وتابع قرقاش: "كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع".وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت اليوم الجمعة، عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).وقالت بارلي في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن "طائرات رافال المقاتلة المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض عند الحاجة"، مؤكدة على متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.وأضافت أن "الإمارات كانت ضحية لاعتداءات شنيعة شهر يناير/كانون الثاني الماضي".وقالت فرنسا في بيان لها إنها وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية في أعقاب هجمات لحركة "أنصار الله" اليمنية، وفقا لوكالة "رويترز".ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".وشهد الشهر الماضي تبني جماعة "أنصار الله" تنفيذ 3 عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ (ذوالفقار الباليستية)، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/وزير-خارجية-الإمارات-يندد-بهجمات-أنصار-الله-خلال-اتصال-مع-نظيره-الإيراني-1057872571.html

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