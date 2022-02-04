تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-دعم-فرنسا-العسكري-لبلاده-1058032644.html
مستشار رئيس الإمارات يعلق على دعم فرنسا العسكري لبلاده
مستشار رئيس الإمارات يعلق على دعم فرنسا العسكري لبلاده
علق المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، ‏الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على إعلان فرنسا عن عزمها تقديم ‏دعم عسكري لبلاده.‏‎ ‎ 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:11+0000
2022-02-04T17:11+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أنصار الله
أخبار فرنسا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102530/15/1025301566_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b8bd972692bc8393481b84d06a362066.jpg
وقال قرقاش في تغريدة لها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء".وتابع قرقاش: "كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع".وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت اليوم الجمعة، عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).وقالت بارلي في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن "طائرات رافال المقاتلة المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض عند الحاجة"، مؤكدة على متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.وأضافت أن "الإمارات كانت ضحية لاعتداءات شنيعة شهر يناير/كانون الثاني الماضي".وقالت فرنسا في بيان لها إنها وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية في أعقاب هجمات لحركة "أنصار الله" اليمنية، وفقا لوكالة "رويترز".ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".وشهد الشهر الماضي تبني جماعة "أنصار الله" تنفيذ 3 عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ (ذوالفقار الباليستية)، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/وزير-خارجية-الإمارات-يندد-بهجمات-أنصار-الله-خلال-اتصال-مع-نظيره-الإيراني-1057872571.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102530/15/1025301566_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_cb0fb9ea905b4d2bb20db86b935fbe3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله, أخبار فرنسا , العالم العربي

مستشار رئيس الإمارات يعلق على دعم فرنسا العسكري لبلاده

17:11 GMT 04.02.2022
© REUTERS / NEIL HALLأنور قرقاش
أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
أنور قرقاش
© REUTERS / NEIL HALL
تابعنا عبر
علق المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، ‏الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على إعلان فرنسا عن عزمها تقديم ‏دعم عسكري لبلاده.‏‎ ‎
وقال قرقاش في تغريدة لها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء".
وتابع قرقاش: "كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع".
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت اليوم الجمعة، عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).
وقالت بارلي في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن "طائرات رافال المقاتلة المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض عند الحاجة"، مؤكدة على متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.

وأضافت أن "الإمارات كانت ضحية لاعتداءات شنيعة شهر يناير/كانون الثاني الماضي".
وقالت فرنسا في بيان لها إنها وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية في أعقاب هجمات لحركة "أنصار الله" اليمنية، وفقا لوكالة "رويترز".
عبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
وزير خارجية الإمارات يندد بهجمات "أنصار الله" خلال اتصال مع نظيره الإيراني
أمس, 16:13 GMT
ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، "اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".
وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".
وشهد الشهر الماضي تبني جماعة "أنصار الله" تنفيذ 3 عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ (ذوالفقار الباليستية)، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية