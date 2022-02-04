https://arabic.sputniknews.com/20220204/مما-يتكون-الملح-وما-هي-أفضل-أنواعه؟--1058029431.html

مما يتكون الملح وما هي أفضل أنواعه؟

مما يتكون الملح وما هي أفضل أنواعه؟

تزايد الحديث خلال السنوات الأخيرة عن الملح، مع ارتباطه بالعديد من أمراض العصر، وتنوعت الدراسات التي تحذر من الإفراط في تناوله، فما هي المواد الموجودة في الملح... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T16:07+0000

2022-02-04T16:07+0000

2022-02-04T16:07+0000

الصحة

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نوع الملح الذي نتحدث عنه هو في الواقع الملح الذي نستخدمه كتوابل وكمواد حافظة، ويطلق عليه في العامية "ملح الطعام".يتميز ملح الطهي بكمية كبيرة من الأيونات المترافقة تسمى الصوديوم (Na+) والكلور (Cl-) وبالتالي يُشار إليه بالحروف NaCl، بحسب موقع mako.هذا المركب ضروري لحياتنا، فنحن بحاجة إلى الملح بقدر حاجتنا إلى الماء. يلعب الكلور دورا رئيسيا في عملية الهضم والتنفس ويلعب الصوديوم دورا رئيسيا في التوصيل العصبي.بالإضافة إلى الصوديوم والكلور، يحتوي الملح على عدد من المعادن الإضافية بجرعات مختلفة، اعتمادا على مكان إنتاجه ونوع المعالجة التي خضعت لها.ما يحدد جودة الملح للاستخدامات المختلفة هو تراكيز المعادن المختلفة الموجودة فيه بجانب الصوديوم والكلور مثل الحديد واليود وغيرهما.ماذا يعني لون الملح؟ملح الهيمالايا ورديالنجم الأول في السلسلة هو ملح الهيمالايا. يتم استخراج هذا الملح بطرق طبيعية من سفوح جبال الهيمالايا في منطقة باكستان. بلورات الملح في الهيمالايا ذات لون وردي مائل إلى الحمرة، وبالإضافة إلى الصوديوم والكلور، فهي تحتوي أيضا على معادن أساسية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.حبيبات ملح الهيمالايا أكثر خشونة من ملح الطعام وتحتوي أيضا على فوائد صحية مثل تنظيم المعادن في الجسم، وتخزين السوائل المرغوبة في الجسم وإطلالة صحية وناعمة.الملح الفارسي أزرقيأتي الملح الأزرق من إيران، من إقليم شمالي وجبلي يسمى سمنان، وهو ملح تعدين قديم بشكل خاص- عمره أكثر من مائة مليون سنة.يشير اللون الأزرق إلى وجود معدن لا طعم ولا رائحة له يسمى سيلفين، وهي ظاهرة ينفرد بها هذا الملح فقط. تبدأ ميزته وتنتهي بلونه المذهل.يوجد ملح أسود آخر من جزيرة Moluccas في هاواي، لكن لونه الأسود يرجع في الواقع إلى الفحم النباتي ، وليس له روائح أو نكهات جانبية، لذلك عادة ما يستخدم في الأطباق وتقديمها في المطاعم الراقية، وهو مثل الملح الأزرق - ميزته بشكل أساسي هي لونه.الملح الهندي بنفسجيملح "كالا ناماك"- ملح أسود بالهندية. هذا الملح هو ملح منجم أرجواني غامق من شرق آسيا. هناك يتم استخدامه لتتبيل الأطباق المختلفة والطب الهندي التقليدي. بعد تعدينه يخضع لعملية تقليدية تعطيه لونه المميز ورائحته الناتجة عن عدد من مركبات الكبريت الموجودة فيه، وله رائحة وطعم البيض المسلوق.ما الفرق بين الملح الخشن وملح الطعام؟الفرق الوحيد بين الملحين هو القوام. السؤال قبل تمليح الطعام، هل نريد إضافة قرمشة إلى الطبق إلى جانب المذاق الذي يضفيه الملح، هل يستخدم الملح أيضا للزينة، أم نريد فقط الطعم؟ إذا كانت الإجابة على السؤالين الأولين بنعم، فاختر ملح خشن، وإذا أجبت بنعم على السؤال الثالث، فاختر ملح الطعام الناعم.ما هي كمية الملح التي ينصح بتناولها؟ومن المهم التأكيد على التوصية بتجنب الملح وبدائله بشكل عام. إذ يستهلك كل منا في المتوسط ​​ضعف الكمية اليومية الموصى بها من الملح ومكونه الأساسي الصوديوم، وهذا الاستهلاك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة.لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا التخلص من الملح؟: 15% فقط من استهلاكنا للملح يأتي من خلال "ملاحات" الطعام، وحوالي 75 % تأتي من الأطعمة المصنعة.وبشكل عام يحتاج جسم الإنسان الصحيح إلى 2.3 غرام من الملح يوميا بشكل أقصى.لكن ماذا عن البدائل التي لا تحتوي على الصوديوم؟ هي أيضا تعود الفم على الطعم المالح. الهدف هو تناول الطعام بدرجة ملوحة أقل.هل الحامل تحتاج إلى استهلاك أعلى من الملح؟بعض أنواع الملح لها فوائد صحية مهمة بالنسبة لنا في مراحل مختلفة من الحياة. من هذه المراحل الحمل وحتى قبله. يحتوي الملح على معدن مهم للاستهلاك وهو اليود.اليود معدن مهم لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. الهرمونات الغدية ضرورية للنشاط الأيضي وللتطور الطبيعي للهيكل العظمي والجهاز العصبي في فترة الجنين وفي الطفولة.بسبب هذه الوظائف الهامة، يجب استهلاك اليود حتى قبل الحمل بكمية كافية من 150 ميكروغرام في اليوم لتجنب مرض يسمى تضخم الغدة الدرقية، والذي ينطوي على تضخم غير طبيعي في الغدة الدرقية.عندما نستهلك كمية كافية من اليود قبل الحمل، فإننا نساعد في الحفاظ على توازن طويل في الغدة ومنع تحفيزها ونموها في بداية الحمل.حتى أثناء الحمل وبعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية، يجب تناول اليود بكمية كافية من 250 ميكروغرام في اليوم.أظهرت الدراسات في المناطق التي تعاني من نقص خفيف إلى شديد في اليود أن مكملات اليود قبل أو أثناء الحمل قد قللت من حدوث الضعف العصبي والتخلف النموي والعقلي، وزيادة الوزن عند الولادة، وانخفاض معدل الوفيات داخل الرحم ووفيات الأطفال حديثي الولادة، بنسبة 10- 20% بين الأطفال الصغار.ملح البوتاسيوم - متى يكون جيدا ومتى يكون ضارا؟هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتحتاج إلى تقليل تناول الصوديوم؟ يوجد اليوم ملح قليل الصوديوم وغني بالبوتاسيوم على الأرفف، ويحتوي على 50% أقل من الصوديوم مقارنة بالملح العادي (19 غراما من الصوديوم لكل 100 غرام مقارنة بـ 39 غراما لكل 100 غرام من الملح العادي).يتكون هذا المنتج على أساس أملاح البحر ولكن يتم استبدال بعض الصوديوم بالبوتاسيوم.البوتاسيوم ضروري للتشغيل السليم للعديد من العمليات في الجسم مثل إرسال رسالة عصبية، ومعدل ضربات القلب الطبيعي، وضغط الدم الطبيعي، والحفاظ على توازن الحموضة والسوائل في الجسم وتقلص العضلات.هناك آليات في الجسم وظيفتها الحفاظ على مستويات البوتاسيوم الطبيعية في الدم، ولكن في حالات طبية معينة، مثل أمراض الكلى، لا يُفرز البوتاسيوم في البول بكمية مناسبة ثم يرتفع مستواه في الدم.في هذه الحالات، من المهم الحد من تناول البوتاسيوم في الطعام. يتم توجيه المرضى الذين يحتاجون إلى نظام غذائي منخفض البوتاسيوم من قبل اختصاصي التغذية والطبيب فيما يتعلق بكمية البوتاسيوم الموصى بها لهم.لذلك، قد يكون ملح البوتاسيوم حلا جيدا في حالات ارتفاع ضغط الدم، ولكن في حالات الفشل الكلوي يجب تجنب المنتج، نظرا لارتفاع نسبة البوتاسيوم في هذه الأملاح.في الأشخاص الأصحاء، لا يوجد خوف من استهلاك هذا الملح لأن لديهم القدرة على التخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكلى.

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الصحة