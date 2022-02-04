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https://arabic.sputniknews.com/20220204/موسكو-جار-التحقق-من-أسباب-الحريق-الذي-نشب-بالسفارة-الروسية-في-مانيلا-1058033961.html
موسكو: جار التحقق من أسباب الحريق الذي نشب بالسفارة الروسية في مانيلا
موسكو: جار التحقق من أسباب الحريق الذي نشب بالسفارة الروسية في مانيلا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن مبنى السفارة الروسية في العاصمة الفلبينية مانيلا، والذي تعرض لحريق في وقت سابق من اليوم، قد أصيب بأضرار جسيمة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:38+0000
2022-02-04T17:38+0000
2022-02-04T17:38+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وفقا للبيانات الأولية، فقد تعرض المبنى لأضرار جسيمية. وجار الوقوف على أسباب نشوب الحريق".وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات جراء الحريق، وأنه تم إجلاء موظفي السفارة وأسرهم الذي كانوا موجودين داخل المبنى.وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت أنه "في الرابع من فبراير/ شباط، اندلع حريق في مبنى السفارة الروسية في مانيلا".وتابع البيان: "وصلت سيارات خدمة الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث، فيما لم تقع إصابات"، وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/اندلاع-حريق-في-السفارة-الروسية-بالفلبين-دون-إصابات-1058029822.html
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روسيا
موسكو: جار التحقق من أسباب الحريق الذي نشب بالسفارة الروسية في مانيلا تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن مبنى السفارة الروسية في العاصمة الفلبينية مانيلا، والذي تعرض لحريق في وقت سابق من اليوم، قد أصيب بأضرار جسيمة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وفقا للبيانات الأولية، فقد تعرض المبنى لأضرار جسيمية. وجار الوقوف على أسباب نشوب الحريق".
وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات
جراء الحريق
، وأنه تم إجلاء موظفي السفارة وأسرهم الذي كانوا موجودين داخل المبنى.
وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت أنه "في الرابع من فبراير/ شباط، اندلع حريق في مبنى السفارة الروسية في مانيلا".
وتابع البيان: "وصلت سيارات خدمة الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث، فيما لم تقع إصابات"، وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق.