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https://arabic.sputniknews.com/20220204/نيتفلكس-تطرح-فيلما-جديد-كل-أسبوع-طوال-2022-فيديو-1058029949.html
‏"نيتفلكس" تطرح فيلما جديد كل أسبوع طوال 2022... فيديو
‏"نيتفلكس" تطرح فيلما جديد كل أسبوع طوال 2022... فيديو
أعلنت منصة "نيتفلكس" الرقمية الأمريكية عن خطة عروضها خلال عام 2022، والتي تتشابه مع خطة ‏‏2021 بطرحها فيلما جديدا على الأقل كل أسبوع.‏ 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:12+0000
2022-02-04T16:12+0000
مستجدات نتفليكس
مجتمع
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وطرحت "نيتفلكس"، أمس الخميس، فيديو ترويجي جديد يعرض مقتطفات من 70 فيلما ستعرضهم لمشتركيها على مدار 2022، ومن أبرزها الجزء الثاني من فيلم الجريمة الكوميدي "Knives Out"، الذي عرض في عام 2019، و"بينوكيو" من إخراج الحائز على جائزة أوسكار، غيليرمو ديل تورو، و"The Gray Man"، إلى أفلام الخيال العلمي "Mothership" من بطولة هالي بيري، و"Spaceman" لآدم ساندلر، بالإضافة إلى نسخة جديدة من فيلم الأطفال "ماتيلدا".كما أنه من المتوقع أن تعرض "نيتفلكس" خلال 2022 مشاريع لصانعي أفلام، مثل المصرية، سالي الحسيني، والأمريكيين جود أباتو وتايلر بيري، ولويس ليترييه.يشار إلى أن منصة "نيتفلكس" أعلنت الشهر الماضي عن رفع أسعار باقات اشتراكاتها في أمريكا وكندا، لكنها لم توضح إذا كان ذلك الارتفاع سيشمل مشتركيها في الشرق الأوسط.وكانت "نيتفلكس" أثارت جدلا في المنطقة العربية بعد طرحها أحدث إنتاجاتها السينمائية "أصحاب ولا أعز"، إذ قوبل مضمون الفيلم وبطلته، الفنانة المصرية، منى زكي، بانتقادات شديدة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
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مستجدات نتفليكس, مجتمع

‏"نيتفلكس" تطرح فيلما جديد كل أسبوع طوال 2022... فيديو

16:12 GMT 04.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICشعار منصة "نيتفلكس" الرقمية
شعار منصة نيتفلكس الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
شعار منصة "نيتفلكس" الرقمية
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت منصة "نيتفلكس" الرقمية الأمريكية عن خطة عروضها خلال عام 2022، والتي تتشابه مع خطة ‏‏2021 بطرحها فيلما جديدا على الأقل كل أسبوع.‏
وطرحت "نيتفلكس"، أمس الخميس، فيديو ترويجي جديد يعرض مقتطفات من 70 فيلما ستعرضهم لمشتركيها على مدار 2022، ومن أبرزها الجزء الثاني من فيلم الجريمة الكوميدي "Knives Out"، الذي عرض في عام 2019، و"بينوكيو" من إخراج الحائز على جائزة أوسكار، غيليرمو ديل تورو، و"The Gray Man"، إلى أفلام الخيال العلمي "Mothership" من بطولة هالي بيري، و"Spaceman" لآدم ساندلر، بالإضافة إلى نسخة جديدة من فيلم الأطفال "ماتيلدا".
كما أنه من المتوقع أن تعرض "نيتفلكس" خلال 2022 مشاريع لصانعي أفلام، مثل المصرية، سالي الحسيني، والأمريكيين جود أباتو وتايلر بيري، ولويس ليترييه.
يشار إلى أن منصة "نيتفلكس" أعلنت الشهر الماضي عن رفع أسعار باقات اشتراكاتها في أمريكا وكندا، لكنها لم توضح إذا كان ذلك الارتفاع سيشمل مشتركيها في الشرق الأوسط.
وكانت "نيتفلكس" أثارت جدلا في المنطقة العربية بعد طرحها أحدث إنتاجاتها السينمائية "أصحاب ولا أعز"، إذ قوبل مضمون الفيلم وبطلته، الفنانة المصرية، منى زكي، بانتقادات شديدة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
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