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بوتين: شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد كميات ضخمة من الهيدروكربونات والغاز إلى الصين
https://arabic.sputniknews.com/20220204/هل-يمكنك-محاربة-تقدم-العمر-بممارسة-الرياضة-1057891033.html
هل يمكنك محاربة تقدم العمر بممارسة الرياضة
هل يمكنك محاربة تقدم العمر بممارسة الرياضة
يكتسب الرياضيون القوة واللياقة عند ممارسة الرياضة، لكن هناك مزايا أخرى للرياضة تؤثر على جميع مجالات حياتك. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:33+0000
2022-02-04T07:33+0000
رياضة
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أوضح المعهد الوطني للشيخوخة أن النشاط قد يمنع بعض الأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل وأنواع معينة من السرطان.كما أنه يساعد في الحفاظ على وزنك وضغط دمك، علاوة على ذلك تساعد التمارين الرياضية على تحسين توازنك، مما يقلل من خطر السقوط، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".قد لا تعلم أن التمرينات توفر أي فوائد عاطفية، لكنها تفعل ذلك، فالنشاط البدني لديه القدرة على تقليل مخاطر الاكتئاب لدى الأطفال والبالغين، وتساعد التمارين أيضًا على تقليل القلق على المدى الطويل والقصير لدى البالغين وكذلك تحسين نوعية نومهم. لكن هذا ليس كل شيء. يمكن للنشاط البدني أن يمنح عقلك دفعة كبيرة وقد يكون هذا هو سر البقاء صامدًا مع تقدمك في العمر.التمارين تحسن صحة دماغكيوفر النشاط البدني مزايا طويلة وقصيرة المدى عندما يتعلق الأمر بالصحة الإدراكية.أظهرت دراسة نشرت في مجلة "JMIR Publications" أن النشاط البدني يحسن أداء الدماغ.تابعت الدراسة 90 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا، أجروا اختبارات التفكير في الأيام التي مارسوها والأيام التي لم يكونوا فيها نشيطين. أظهرت النتائج أن نتائج الاختبار كانت أفضل في أيام التمرين.تشمل الفوائد الأخرى للرياضة تقليل مخاطر الإصابة بالخرف عند البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وتحسن التمارين من الانتباه والذاكرة وسرعة المعالجة والقدرة على استرداد واستخدام المعلومات المكتسبة بمرور الوقت.إذا كنت تتساءل كيف تساعد التمارين الدماغ، فإنها تبدأ بزيادة تدفق الدم الذي يغذي الدماغ. بعبارات بسيطة، تمنح الدورة الدموية عقلك العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل.لمساعدة عقلك على جني فوائد النشاط البدني، توصي وزارة الصحة الأمريكية البالغين بضرورة ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 150 إلى 300 دقيقة أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20211109/4-أشياء-تتسبب-بآلام-في-الركبة-خلال-ممارسة-رياضة-المشي-1050661147.html
https://arabic.sputniknews.com/20210928/تقرير-يكشف-تأثير-ممارسة-الرياضة-في-الطفولة-على-الثقة-بالنفس-1050281993.html
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رياضة

هل يمكنك محاربة تقدم العمر بممارسة الرياضة

07:33 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Francois Lenoirالرياضة، الصحة، في زمن كورونا - ممارسة اليوغا مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي، بلجيكا 21 يونيو 2020
الرياضة، الصحة، في زمن كورونا - ممارسة اليوغا مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي، بلجيكا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Francois Lenoir
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يكتسب الرياضيون القوة واللياقة عند ممارسة الرياضة، لكن هناك مزايا أخرى للرياضة تؤثر على جميع مجالات حياتك.
أوضح المعهد الوطني للشيخوخة أن النشاط قد يمنع بعض الأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل وأنواع معينة من السرطان.
كما أنه يساعد في الحفاظ على وزنك وضغط دمك، علاوة على ذلك تساعد التمارين الرياضية على تحسين توازنك، مما يقلل من خطر السقوط، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".
قد لا تعلم أن التمرينات توفر أي فوائد عاطفية، لكنها تفعل ذلك، فالنشاط البدني لديه القدرة على تقليل مخاطر الاكتئاب لدى الأطفال والبالغين، وتساعد التمارين أيضًا على تقليل القلق على المدى الطويل والقصير لدى البالغين وكذلك تحسين نوعية نومهم. لكن هذا ليس كل شيء. يمكن للنشاط البدني أن يمنح عقلك دفعة كبيرة وقد يكون هذا هو سر البقاء صامدًا مع تقدمك في العمر.
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التمارين تحسن صحة دماغك
يوفر النشاط البدني مزايا طويلة وقصيرة المدى عندما يتعلق الأمر بالصحة الإدراكية.
أظهرت دراسة نشرت في مجلة "JMIR Publications" أن النشاط البدني يحسن أداء الدماغ.
تابعت الدراسة 90 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا، أجروا اختبارات التفكير في الأيام التي مارسوها والأيام التي لم يكونوا فيها نشيطين. أظهرت النتائج أن نتائج الاختبار كانت أفضل في أيام التمرين.
تشمل الفوائد الأخرى للرياضة تقليل مخاطر الإصابة بالخرف عند البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وتحسن التمارين من الانتباه والذاكرة وسرعة المعالجة والقدرة على استرداد واستخدام المعلومات المكتسبة بمرور الوقت.
إذا كنت تتساءل كيف تساعد التمارين الدماغ، فإنها تبدأ بزيادة تدفق الدم الذي يغذي الدماغ. بعبارات بسيطة، تمنح الدورة الدموية عقلك العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل.
لمساعدة عقلك على جني فوائد النشاط البدني، توصي وزارة الصحة الأمريكية البالغين بضرورة ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 150 إلى 300 دقيقة أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.
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