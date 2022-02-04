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وزيرة الداخلية الألمانية: عقدنا أول محادثات بناءة مع مديري تلغرام
وزيرة الداخلية الألمانية: عقدنا أول محادثات بناءة مع مديري تلغرام
قالت وزير الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، إن بلادها أجرت أول "محادثة بناءة" مع المديرين التنفيذيين في تلغرام بعد تهديد بحظر التطبيق في البلاد. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وكانت تهديات الحكومة الألمانية بحظر تلغرام في البلاد قد جاءت بسبب "عدم ضبط خطاب الكراهية والدعاية المناهضة للتلقيح"، على حد تعبير الوزيرة نانسي فيسر، اليوم الجمعة.في الأسبوع الماضي ، قالت فيسر إن تلغرام قد ينتهي به الأمر محجوبا في ألمانيا بسبب عدم اتخاذ أوروبا أي إجراء لإلزام التطبيق بالامتثال للقوانين المحلية الخاصة بنشر المعلومات، فيما أعلنت وزارة العدل الألمانية، يوم الإثنين الماضي بدء تحقيقين مع مسؤولي التطبيق.يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد اتهمت تلغرام بالمساعدة في التشجيع على التطرف، ونشر العنف وتشكيل منبر للنشطاء المناهضين للتلقيح ضد كورونا، فيما يُعتقد بأن ألمانيا لديها أحد أكثر الضوابط صرامة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.وفي وقت سابق، هدد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام" بغرامات تقدر بملايين اليورو لخرق القوانين الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي.أخبر بوشمان صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن التطبيق الذي تتخذ شركته من الإمارات مقرا لها، يجب أن يكون لديه مسؤول اتصال في ألمانيا، وطريقة للإبلاغ عن ما تعتبره ألمانيا محتوى غير قانوني من أجل إزالته.وقال إنه إذا فشلت "تلغرام" في الاستجابة، فإن الخطوة التالية ستكون إشعارا عاما. ثم يمكن فرض غرامات، مضيفا أن القوانين الألمانية تسمح بفرض غرامات تصل إلى ملايين.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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وزيرة الداخلية الألمانية: عقدنا أول محادثات بناءة مع مديري تلغرام

10:00 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Kiril Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورروسيا: المحكمة تقرر حجب تطبيق تلغرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير
روسيا: المحكمة تقرر حجب تطبيق تلغرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Kiril Kallinikov
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قالت وزير الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، إن بلادها أجرت أول "محادثة بناءة" مع المديرين التنفيذيين في تلغرام بعد تهديد بحظر التطبيق في البلاد.
سبوتنيك. وكانت تهديات الحكومة الألمانية بحظر تلغرام في البلاد قد جاءت بسبب "عدم ضبط خطاب الكراهية والدعاية المناهضة للتلقيح"، على حد تعبير الوزيرة نانسي فيسر، اليوم الجمعة.
وأوضحت فيسر على تويتر "لقد أقمنا محادثات مع قيادة تلغرام، وهي أول محادثة بناءة بشأن مزيد من التعاون، اتفقنا خلالها على مواصلة وتكثيف تبادل وجهات النظر"، ووصفت الوزير هذه الخطوة بـ"نجاح يمكننا من المضي قدما".
في الأسبوع الماضي ، قالت فيسر إن تلغرام قد ينتهي به الأمر محجوبا في ألمانيا بسبب عدم اتخاذ أوروبا أي إجراء لإلزام التطبيق بالامتثال للقوانين المحلية الخاصة بنشر المعلومات، فيما أعلنت وزارة العدل الألمانية، يوم الإثنين الماضي بدء تحقيقين مع مسؤولي التطبيق.
يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد اتهمت تلغرام بالمساعدة في التشجيع على التطرف، ونشر العنف وتشكيل منبر للنشطاء المناهضين للتلقيح ضد كورونا، فيما يُعتقد بأن ألمانيا لديها أحد أكثر الضوابط صرامة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.
وفي وقت سابق، هدد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام" بغرامات تقدر بملايين اليورو لخرق القوانين الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبر بوشمان صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن التطبيق الذي تتخذ شركته من الإمارات مقرا لها، يجب أن يكون لديه مسؤول اتصال في ألمانيا، وطريقة للإبلاغ عن ما تعتبره ألمانيا محتوى غير قانوني من أجل إزالته.
وقال إنه إذا فشلت "تلغرام" في الاستجابة، فإن الخطوة التالية ستكون إشعارا عاما. ثم يمكن فرض غرامات، مضيفا أن القوانين الألمانية تسمح بفرض غرامات تصل إلى ملايين.
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