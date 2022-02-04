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وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
أفادت وسائل إعلام إماراتية، صباح اليوم الجمعة، بوصول ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T06:26+0000
2022-02-04T06:33+0000
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وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي تلبية للدعوة التي قدمها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لولي عهد أبو ظبي ورؤساء بلدان أخرى.
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الصين, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

06:26 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / POOLولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL
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أفادت وسائل إعلام إماراتية، صباح اليوم الجمعة، بوصول ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي تلبية للدعوة التي قدمها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لولي عهد أبو ظبي ورؤساء بلدان أخرى.
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