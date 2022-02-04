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https://arabic.sputniknews.com/20220204/وصول-ولي-عهد-أبو-ظبي-محمد-بن-زايد-إلى-الصين-لحضور-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-2022-1057889265.html
وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
أفادت وسائل إعلام إماراتية، صباح اليوم الجمعة، بوصول ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T06:26+0000
2022-02-04T06:26+0000
2022-02-04T06:33+0000
الصين
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وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي تلبية للدعوة التي قدمها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لولي عهد أبو ظبي ورؤساء بلدان أخرى.
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الصين, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وصول ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 06:26 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 04.02.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إماراتية، صباح اليوم الجمعة، بوصول ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
وذكرت وكالة "وام" الإماراتية
أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي تلبية للدعوة التي قدمها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لولي عهد أبو ظبي ورؤساء بلدان أخرى.