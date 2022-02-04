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وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي إثر إصابته بكورونا
وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي إثر إصابته بكورونا
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بوفاة المخرج والممثل المسرحي المصري، جلال الشرقاوي، عن عمر ناهز 88 عاما. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:31+0000
2022-02-04T08:33+0000
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ونقلت صحيفة المصري اليوم، صباح اليوم الجمعة، عن الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، وفاة والدها المخرج المسرحي والممثل جلال الشرقاوي، بعدما نعته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".وأكدت عبير أن والدها قد عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى.وبدأ الشرقاوي حياته المسرحية بإخراج عمله الأول "أرملة وثلاث بنات"، في العام 1965، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الكبيرة، من بينها "دستور يا أسيادنا" و"عطية الإرهابية" و"قصة الحي الغربي"، كما شارك في بعض الأعمال السينمائية، أشهرها "خلي بالك من عقلك"، مع الفنان عادل إمام.فيما تظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" أيقونة المسرحيات الكوميدية العربية هي عمله الأشهر على الإطلاق.
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مصر, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, فيروس كورونا

وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي إثر إصابته بكورونا

08:31 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بوفاة المخرج والممثل المسرحي المصري، جلال الشرقاوي، عن عمر ناهز 88 عاما.
ونقلت صحيفة المصري اليوم، صباح اليوم الجمعة، عن الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، وفاة والدها المخرج المسرحي والممثل جلال الشرقاوي، بعدما نعته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".
وأكدت عبير أن والدها قد عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى.
وبدأ الشرقاوي حياته المسرحية بإخراج عمله الأول "أرملة وثلاث بنات"، في العام 1965، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الكبيرة، من بينها "دستور يا أسيادنا" و"عطية الإرهابية" و"قصة الحي الغربي"، كما شارك في بعض الأعمال السينمائية، أشهرها "خلي بالك من عقلك"، مع الفنان عادل إمام.
فيما تظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" أيقونة المسرحيات الكوميدية العربية هي عمله الأشهر على الإطلاق.
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