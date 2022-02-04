وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي إثر إصابته بكورونا

ونقلت صحيفة المصري اليوم، صباح اليوم الجمعة، عن الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، وفاة والدها المخرج المسرحي والممثل جلال الشرقاوي، بعدما نعته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".وأكدت عبير أن والدها قد عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى.وبدأ الشرقاوي حياته المسرحية بإخراج عمله الأول "أرملة وثلاث بنات"، في العام 1965، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الكبيرة، من بينها "دستور يا أسيادنا" و"عطية الإرهابية" و"قصة الحي الغربي"، كما شارك في بعض الأعمال السينمائية، أشهرها "خلي بالك من عقلك"، مع الفنان عادل إمام.فيما تظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" أيقونة المسرحيات الكوميدية العربية هي عمله الأشهر على الإطلاق.
وبدأ الشرقاوي حياته المسرحية بإخراج عمله الأول "أرملة وثلاث بنات"، في العام 1965، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الكبيرة، من بينها "دستور يا أسيادنا" و"عطية الإرهابية" و"قصة الحي الغربي"، كما شارك في بعض الأعمال السينمائية، أشهرها "خلي بالك من عقلك"، مع الفنان عادل إمام.