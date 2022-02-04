وكالة:وصول أول دفعة من القوات الأمريكية إلى بولندا غدا

وبحسب وكالة رويترز، قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها، بسبب الطبيعة الحساسة لوصول هذه القوات إن الخطط يمكن أن تتغير اعتمادا على الأمن والأوضاع اللوجستية.وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، عن نشر قرابة 3000 جندي أمريكي في شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة وذلك وسط مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك ووزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء، إن نحو 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا والمتمركزة في فورت براج بولاية نورث كارولاينا سيصلون إلى بولندا لكن على أساس مؤقت.وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
قالت مصادر دفاعية، اليوم الجمعة، إن من المتوقع وصول أول دفعة من القوات الأمريكية إلى بولندا غدا السبت، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في الوقت الذي يدور فيه الجدل بين الغرب وروسيا حول الوجود العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، عن نشر قرابة 3000 جندي أمريكي في شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة وذلك وسط مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك ووزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء، إن نحو 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا والمتمركزة في فورت براج بولاية نورث كارولاينا سيصلون إلى بولندا لكن على أساس مؤقت.
وللجيش الأمريكي بالفعل نحو 4500 جندي في بولندا سواء في إطار حلف شمال الأطلسي أو بشكل ثنائي يتمركز معظمهم في غرب بولندا على أساس دوري.
وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.