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https://arabic.sputniknews.com/20220204/وكالة-تكشف-عن-أبرز-المرشحين-المحتملين-لخلافة-ستولتنبرغ-في-الناتو-1058020454.html
وكالة تكشف عن أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرغ في الناتو
وكالة تكشف عن أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرغ في الناتو
كشفت وكالة ألمانية عن أسماء أبرز المرشحين لخلامة الأمين العالم الحالي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يان ستولتنبرغ. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T12:37+0000
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العالم
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وذكرت وكالة "dpa" الألمانية أن أبرز الأسماء المتداولة والمرشحة لهذا المنصب هي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيسة الوزراء الإستوني كايا كالاس، بالإضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الأمين العام للناتو يان ستولتنبرغ سيعين مديرا للمصرف المركزي النرويجي بعد انتهاء ولايته الرئاسية لحلف شمال الأطلسي.
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وكالة تكشف عن أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرغ في الناتو

12:37 GMT 04.02.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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كشفت وكالة ألمانية عن أسماء أبرز المرشحين لخلامة الأمين العالم الحالي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يان ستولتنبرغ.
وذكرت وكالة "dpa" الألمانية أن أبرز الأسماء المتداولة والمرشحة لهذا المنصب هي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيسة الوزراء الإستوني كايا كالاس، بالإضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الأمين العام للناتو يان ستولتنبرغ سيعين مديرا للمصرف المركزي النرويجي بعد انتهاء ولايته الرئاسية لحلف شمال الأطلسي.
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