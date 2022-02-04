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بوتين: شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد كميات ضخمة من الهيدروكربونات والغاز إلى الصين
https://arabic.sputniknews.com/20220204/وكالة-ماكرون-يعتزم-زيارة-موسكو-وكييف-الأسبوع-المقبل-1057891365.html
وكالة: ماكرون يعتزم زيارة موسكو وكييف الأسبوع المقبل
وكالة: ماكرون يعتزم زيارة موسكو وكييف الأسبوع المقبل
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بنية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة موسكو في 7 فبراير/ شباط المقبل والعاصمة كييف 8 فبراير/شباط. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:44+0000
2022-02-04T07:44+0000
العالم
روسيا
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وذكرت وكالة "وكالة فرانس" نقلا عن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة روسيا في 7 فبراير المقبل وبعدها سينتقل إلى أوكرانيا في 8 فبراير.وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، ناقش خلالها رئيسا الدولتين القضايا المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا ومفاوضات موسكو مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، كما اتفق زعماء البلدين على إجراء مزيد من الاتصالات.يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن نيته زيارة موسكو، خلال قمة غير رسمية لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في شمال فرنسا.
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العالم, روسيا

وكالة: ماكرون يعتزم زيارة موسكو وكييف الأسبوع المقبل

07:44 GMT 04.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بنية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة موسكو في 7 فبراير/ شباط المقبل والعاصمة كييف 8 فبراير/شباط.
وذكرت وكالة "وكالة فرانس" نقلا عن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة روسيا في 7 فبراير المقبل وبعدها سينتقل إلى أوكرانيا في 8 فبراير.
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، ناقش خلالها رئيسا الدولتين القضايا المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا ومفاوضات موسكو مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، كما اتفق زعماء البلدين على إجراء مزيد من الاتصالات.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن نيته زيارة موسكو، خلال قمة غير رسمية لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في شمال فرنسا.
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