https://arabic.sputniknews.com/20220205/أرباب-سوق-الصالات-الرياضية-يراهنون-على-زيادة-العملاء-بالشرق-الأوسط-لزيادة-الوعي-1058064201.html

أرباب سوق الصالات الرياضية يراهنون على زيادة العملاء بالشرق الأوسط "لزيادة الوعي"

أرباب سوق الصالات الرياضية يراهنون على زيادة العملاء بالشرق الأوسط "لزيادة الوعي"

تعمل العلامات التجارية للياقة البدنية على تحسين نماذج أعمالها الحالية بنشاط حيث تواجه الصناعة اضطرابًا من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل التدريب الشخصي والتمارين... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T14:48+0000

2022-02-05T14:48+0000

2022-02-05T14:48+0000

رياضة

أخبار الشرق الأوسط

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وتراهن العلامات التجارية الرياضية متمثلة بنوادي اللياقة البدنية على عدة عوامل لزييادة الإقبال على خدماتها.زيادة انتشار الأمراض المزمنةمعدل انتشار الأمراض القلبية الوعائية هو 10-15% في الشرق الأوسط وهو ما يمثل 34% من جميع الوفيات، ومع وجود حوالي 55 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20-79 سنة يعانون من مرض السكري في المنطقة، حسب دراسة أعدها مركز "كين" للأبحاث.كما أن ما يقرب من 1-3% من السكان مصابون بالسرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع انتشار سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة والثدي.وتوفر خدمات التمارين الرياضية المقدمة من خلال مراكز اللياقة البدنية مزايا صحية وقائية للعملاء، مما يقلل بشكل أساسي من الإصابة بالأمراض المزمنة التي تعزى إلى قلة النشاط البدني.مراكز اللياقة البدنية المخصصة للسيداتوتقدم مراكز اللياقة البدنية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، برامج ذات صلة بالمرأة، مثل مراكز اللياقة البدنية للسيدات فقط، أو تلك التي تخصص أوقاتا منفصلة للسيدات، حيث صالة الألعاب الرياضية تشجع مشاركة المرأة.معدل الاشتراك في مراكز اللياقة البدنيةلا يزال سوق خدمات الصحة واللياقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير ناضج نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، حيث يشارك 1.4% فقط من السكان في مراكز اللياقة البدنية، ولدى إسرائيل أعلى معدل اشتراك، تليها الإمارات والسعودية. وفي الوقت نفسه، تعرض أسواق مثل مصر وتركيا والمغرب إمكانات سوقية كبيرة بمعدل اختراق أقل من 1.0%.وتعتبر بعض العوامل مثل الوعي المنخفض ورسوم العضوية المرتفعة عائقا للأشخاص الذي يريدون الانضمام إلى مركز اللياقة البدنية.اعتماد اللياقة في المنزلوأدت أنماط الحياة الراكدة، وإلى جانب قيود "كوفيد-19" إلى اعتماد معدات اللياقة البدنية في المنزل، والغالبية العظمى من نمو مبيعات "Matrix Fitness"، وهي وكالة تبيع التجهيزات الرياضية، بمعدل 85.0٪ من نمو المبيعات الإجمالية، مدفوعة بالصالات الرياضية المنزلية أثناء تفشي "كوفيد-19".وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "توقعات سوق خدمات اللياقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عام 2025، مدفوعة بالمخاوف الصحية المتزايدة مما أدى إلى إضافة عدد من النوادي الصحية والصالات الرياضية في المنطقة"، إلى أن "سوق اللياقة البدنية من المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في المستقبل القريب، نظرًا لتزايد عدد السكان الواعين بالصحة وزيادة الدخل المتاح وزيادة الوعي بمخاطر السمنة، والتغلب على المشكلات الصحية، مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، كانت العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على مراكز خدمات اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بنسبة 18.1% من حيث الإيرادات خلال الفترة المتوقعة 2020-2025".

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