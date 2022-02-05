أمير قطر يلتقي الرئيس الصيني في بكين
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته إلى بكين، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن اللقاء تناول العلاقات الصينية القطرية التي تتطور بصورة سريعة خاصة في السنوات الأخيرة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
شي جين بينغ يلتقي بأمير قطر الشيخ تميم#XiJinpinghttps://t.co/r4jkY4p6hl— CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 5, 2022
ولفت الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة للعمل مع قطر من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وتابع: "الصين تدعم قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إضافة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030".
سعدت بتلبية دعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ وحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، كما سعدت بمباحثاتي معه على هامش الزيارة، والتي ناقشنا فيها فرص تطوير علاقات بلدينا بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين. مع خالص تمنياتي لمنظمي الدورة وجميع المشاركين فيها بالتوفيق والنجاح. pic.twitter.com/V1pHjVhUvA— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 5, 2022
وأعرب أمير قطر عن سعادته لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.
وتابع: "أعتقد أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستصبح بالتأكيد حدثا ناجحا"، مؤكدا متانة العلاقات الصينية القطرية.