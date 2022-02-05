تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مباشر: الوصول إلى الطفل ريان وفرق الإنقاذ تفسح المجال لفريق طبي لإخراجه
https://arabic.sputniknews.com/20220205/أمير-قطر-يلتقي-الرئيس-الصيني-في-بكين-1058066071.html
أمير قطر يلتقي الرئيس الصيني في بكين
أمير قطر يلتقي الرئيس الصيني في بكين
التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته إلى بكين، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T15:41+0000
2022-02-05T15:41+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049967140_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_7d9f6184a865bdab8c249aae3bd81ae6.jpg
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن اللقاء تناول العلاقات الصينية القطرية التي تتطور بصورة سريعة خاصة في السنوات الأخيرة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.ولفت الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة للعمل مع قطر من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات جديدة.وتابع: "الصين تدعم قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إضافة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030".وأعرب أمير قطر عن سعادته لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.وتابع: "أعتقد أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستصبح بالتأكيد حدثا ناجحا"، مؤكدا متانة العلاقات الصينية القطرية.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049967140_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4872ee1707e1120d3754956555fc69e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين

أمير قطر يلتقي الرئيس الصيني في بكين

15:41 GMT 05.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
تابعنا عبر
التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته إلى بكين، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن اللقاء تناول العلاقات الصينية القطرية التي تتطور بصورة سريعة خاصة في السنوات الأخيرة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
ولفت الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة للعمل مع قطر من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وتابع: "الصين تدعم قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إضافة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030".
وأعرب أمير قطر عن سعادته لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.
وتابع: "أعتقد أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستصبح بالتأكيد حدثا ناجحا"، مؤكدا متانة العلاقات الصينية القطرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية