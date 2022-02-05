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أنطونوف: اتهام روسيا بإعداد استفزز وشيك ضد أوكرانيا جزء من "الحرب الإعلامية"
أنطونوف: اتهام روسيا بإعداد استفزز وشيك ضد أوكرانيا جزء من "الحرب الإعلامية"
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اتهامات واشنطن لموسكو بإعداد استفزاز وشيك ضد أوكرانيا بـ "الكاذبة" وجزء من الحرب الإعلامية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T02:01+0000
2022-02-05T02:01+0000
أناتولي أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال أنطونوف في بيان نشر على صفحة السفارة في فيسبوك: "هذا كذب وجزء من حرب إعلامية ضد روسيا".وكشف أنطونوف أن الولايات من أجل إعطاء مصداقية لمزاعمها سربت بعض البيانات الاستخباراتية الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة.وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها.في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.
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أناتولي أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أنطونوف: اتهام روسيا بإعداد استفزز وشيك ضد أوكرانيا جزء من "الحرب الإعلامية"

02:01 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اتهامات واشنطن لموسكو بإعداد استفزاز وشيك ضد أوكرانيا بـ "الكاذبة" وجزء من الحرب الإعلامية.
وقال أنطونوف في بيان نشر على صفحة السفارة في فيسبوك: "هذا كذب وجزء من حرب إعلامية ضد روسيا".
ولفت إلى أن واشنطن على مدار عدة أشهر أقلقت العالم بأسره بتصريحات مفادها أن "أوكرانيا على وشك أن تصبح ضحية لعدوان روسي"، لكن لم يحدث ذلك.
وكشف أنطونوف أن الولايات من أجل إعطاء مصداقية لمزاعمها سربت بعض البيانات الاستخباراتية الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة.
وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها.
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في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.
وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.
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