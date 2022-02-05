https://arabic.sputniknews.com/20220205/أنطونوف-اتهام-روسيا-بإعداد-استفزز-وشيك-ضد-أوكرانيا-جزء-من-الحرب-الإعلامية-1058042664.html

أنطونوف: اتهام روسيا بإعداد استفزز وشيك ضد أوكرانيا جزء من "الحرب الإعلامية"

أنطونوف: اتهام روسيا بإعداد استفزز وشيك ضد أوكرانيا جزء من "الحرب الإعلامية"

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اتهامات واشنطن لموسكو بإعداد استفزاز وشيك ضد أوكرانيا بـ "الكاذبة" وجزء من الحرب الإعلامية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T02:01+0000

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أناتولي أنطونوف

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال أنطونوف في بيان نشر على صفحة السفارة في فيسبوك: "هذا كذب وجزء من حرب إعلامية ضد روسيا".وكشف أنطونوف أن الولايات من أجل إعطاء مصداقية لمزاعمها سربت بعض البيانات الاستخباراتية الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة.وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها.في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.

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أناتولي أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا