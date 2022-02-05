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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/أهداف-مباراة-الكاميرون-x-بوركينا-فاسو-3---3-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-فيديو-1058081048.html
أهداف مباراة الكاميرون X بوركينا فاسو (3 - 3) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة الكاميرون X بوركينا فاسو (3 - 3) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
فازت الكاميرون على بوركينا فاسو بركلات الترجيح لتحصد المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T21:53+0000
2022-02-05T22:02+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وانطلقت المباراة، مساء اليوم السبت، بين الفريقين على ملعب أحمدو أهيدجو، في الكاميرون، واستطاعت بوركينا فاسو أن تخطف هدفين في الشوط الأول وعززت تقدمها بهدف ثالث في الشوط الثاني، وظلت النتيجة هكذا حتى الدقيقة 72 من عمر المباراة عندما انطلقت أسود الكاميرون.استطاع لاعبو الكاميرون خلال دقائق معدودة إحراز 3 أهداف أعادت المباراة إلى مسارها حتى انتهى الشوط الثاني بالتعادي (3 - 3) وارتكن الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي قلبت موازين المباراة ومكنت الكاميرون الذين أوشك على اليأس من تحقيق الفوز.من الذي أحرز أهداف الفريقين؟كانت البداية بلاعبي بوركينا فاسو، الذين بدأوا التسديد في الدقيقة 24 من الشوط الأول عندما أحرز ستيف ياجو، الهدف الأول.وفي الدقيقة 44 تسبب خطأ من حارس الكاميرون أندريه أونانا، في إحراز الهدف الثاني لبوركينا فاسو.أما في الدقيقة 49 فقد استطاع دجبريل واتارا، من إحراز الهدف الثالث لمنتخب بوركينا فاسو.بدأ منتخب الكاميرون يسلك طريقه نحو التعادل بالهدف الأول الذي أحرزه ستيفاني باهوكين، في الدقيقة 72 ثمن الهدفين الثاني، الدقيقة 85، والثالث الدقيقة 88، عن طريق فينسينت أبو بكر.
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رياضة

أهداف مباراة الكاميرون X بوركينا فاسو (3 - 3) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو

21:53 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 05.02.2022)
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMOمنتخبا بوركينا فاسو والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية
منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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فازت الكاميرون على بوركينا فاسو بركلات الترجيح لتحصد المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها.
وانطلقت المباراة، مساء اليوم السبت، بين الفريقين على ملعب أحمدو أهيدجو، في الكاميرون، واستطاعت بوركينا فاسو أن تخطف هدفين في الشوط الأول وعززت تقدمها بهدف ثالث في الشوط الثاني، وظلت النتيجة هكذا حتى الدقيقة 72 من عمر المباراة عندما انطلقت أسود الكاميرون.
استطاع لاعبو الكاميرون خلال دقائق معدودة إحراز 3 أهداف أعادت المباراة إلى مسارها حتى انتهى الشوط الثاني بالتعادي (3 - 3) وارتكن الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي قلبت موازين المباراة ومكنت الكاميرون الذين أوشك على اليأس من تحقيق الفوز.

من الذي أحرز أهداف الفريقين؟

كانت البداية بلاعبي بوركينا فاسو، الذين بدأوا التسديد في الدقيقة 24 من الشوط الأول عندما أحرز ستيف ياجو، الهدف الأول.
وفي الدقيقة 44 تسبب خطأ من حارس الكاميرون أندريه أونانا، في إحراز الهدف الثاني لبوركينا فاسو.
أما في الدقيقة 49 فقد استطاع دجبريل واتارا، من إحراز الهدف الثالث لمنتخب بوركينا فاسو.
بدأ منتخب الكاميرون يسلك طريقه نحو التعادل بالهدف الأول الذي أحرزه ستيفاني باهوكين، في الدقيقة 72 ثمن الهدفين الثاني، الدقيقة 85، والثالث الدقيقة 88، عن طريق فينسينت أبو بكر.
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