أوليانوف: قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح

وكتب أوليانوف في تغريدة على موقع تويتر: "قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في تسريع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015. قد يكون هذا أيضًا بمثابة مؤشر على أن المفاوضات في فيينا قد دخلت مرحلتها النهائية". هذا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في وقت سابق لوكالة سبوتنيك، بأن الإدارة الأمريكية قررت إعادة الاستثناءات التي تم إلغاؤها سابقًا من العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، بينما لا تعتبر واشنطن هذه الخطوة بمثابة تنازل لطهران.
أعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن القرار الأمريكي بإعادة الاستثناءات "النووية" سيسرع من استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة مع عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق.
وكتب أوليانوف في تغريدة على موقع تويتر: "قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في تسريع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015. قد يكون هذا أيضًا بمثابة مؤشر على أن المفاوضات في فيينا قد دخلت مرحلتها النهائية".
هذا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في وقت سابق لوكالة سبوتنيك، بأن الإدارة الأمريكية قررت إعادة الاستثناءات التي تم إلغاؤها سابقًا من العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، بينما لا تعتبر واشنطن هذه الخطوة بمثابة تنازل لطهران.