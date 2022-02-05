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https://arabic.sputniknews.com/20220205/أوليانوف-قرار-الولايات-المتحدة-بإعادة-الاستثناءات-النووية-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1058053723.html
أوليانوف: قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح
أوليانوف: قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح
أعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن القرار الأمريكي بإعادة الاستثناءات "النووية" سيسرع من استعادة خطة... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:16+0000
2022-02-05T11:16+0000
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب أوليانوف في تغريدة على موقع تويتر: "قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في تسريع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015. قد يكون هذا أيضًا بمثابة مؤشر على أن المفاوضات في فيينا قد دخلت مرحلتها النهائية". هذا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في وقت سابق لوكالة سبوتنيك، بأن الإدارة الأمريكية قررت إعادة الاستثناءات التي تم إلغاؤها سابقًا من العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، بينما لا تعتبر واشنطن هذه الخطوة بمثابة تنازل لطهران.
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روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أوليانوف: قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح

11:16 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن القرار الأمريكي بإعادة الاستثناءات "النووية" سيسرع من استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة مع عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق.
وكتب أوليانوف في تغريدة على موقع تويتر: "قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات "النووية" خطوة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في تسريع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015. قد يكون هذا أيضًا بمثابة مؤشر على أن المفاوضات في فيينا قد دخلت مرحلتها النهائية".
هذا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في وقت سابق لوكالة سبوتنيك، بأن الإدارة الأمريكية قررت إعادة الاستثناءات التي تم إلغاؤها سابقًا من العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، بينما لا تعتبر واشنطن هذه الخطوة بمثابة تنازل لطهران.
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