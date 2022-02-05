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إسرائيل تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس
إسرائيل تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس
صادقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T17:19+0000
2022-02-05T17:19+0000
مستوطنة
إسرائيل
القدس
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وأفاد الموقع الإلكتروني صفا، مساء اليوم السبت، بأن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أكدت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء 5250 وحدة استيطانية، في مبان من 5-12 طابقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في مدينة القدس المحتلة.وتشمل الخطة الإسرائيلية تدشين 300 غرفة فندقية ومساحة تجارية، مع تغطية 840 دونما لإنشاء حي استيطاني جديد، حيث وافقت اللجنة المالية للبلدية الإسرائيلية في مدينة القدس على ميزانية قدرها 800 ألف شيكل، بدعوى إعداد خطة بديلة للبناء بين بلدة الولجة وحديقة الحيوانات جنوب مدينة القدس وحتى أراضي قرية صطاف.
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مستوطنة, إسرائيل, القدس

إسرائيل تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

17:19 GMT 05.02.2022
© REUTERS / ILAN ROSENBERGمستوطنة معال أدوميم، المستوطنات، الضفة الغربية، 29 يونيو 2020
مستوطنة معال أدوميم، المستوطنات، الضفة الغربية، 29 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / ILAN ROSENBERG
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صادقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد الموقع الإلكتروني صفا، مساء اليوم السبت، بأن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أكدت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء 5250 وحدة استيطانية، في مبان من 5-12 طابقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في مدينة القدس المحتلة.
وتشمل الخطة الإسرائيلية تدشين 300 غرفة فندقية ومساحة تجارية، مع تغطية 840 دونما لإنشاء حي استيطاني جديد، حيث وافقت اللجنة المالية للبلدية الإسرائيلية في مدينة القدس على ميزانية قدرها 800 ألف شيكل، بدعوى إعداد خطة بديلة للبناء بين بلدة الولجة وحديقة الحيوانات جنوب مدينة القدس وحتى أراضي قرية صطاف.
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