إصابة نحو 50 عضوا بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا

ونقلت "رويترز" عن النائب الإيراني علي رضا سليمي، حديثا تلفزيونيا قال فيه إن الجلسة البرلمانية هذا الأسبوع ستعقد وفقا للوائح الصحية.في السياق ذاته، تم تعليق عمل البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين في أبريل/نيسان الماضي بسبب تفشي المرض بين النواب، وذلك بعد أن توفي في الأيام الأولى للوباء العديد من المشرعين بسبب الفيروس.وشهدت إيران ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بعد فترة انخفاض قصيرة بفضل التطعيمات الجماعية، أبلغت السلطات الصحية في البلاد عن متوسط تجاوز 30 ألف إصابة يوميا في الفترة الأخيرة.وسجلت إيران، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، أكثر من 6.5 مليون إصابة وأكثر من 132500 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، جاء ذلك رغم تلقى أكثر من 50 مليون شخص جرعتين من لقاح الفيروس، وتلقى أكثر من 19 مليونًا ثلاث جرعات.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
قال عضو بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت، إن نحو 50 من زملائه بالمجلس، المؤلف من 290 عضوا، أصيبوا بـ"كوفيد -19"، في وقت يشهدا انتشار المتحور أوميكرون بشراسة في أنحاء البلاد.
ونقلت "رويترز" عن النائب الإيراني علي رضا سليمي، حديثا تلفزيونيا قال فيه إن الجلسة البرلمانية هذا الأسبوع ستعقد وفقا للوائح الصحية.
في السياق ذاته، تم تعليق عمل البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين في أبريل/نيسان الماضي بسبب تفشي المرض بين النواب، وذلك بعد أن توفي في الأيام الأولى للوباء العديد من المشرعين بسبب الفيروس.
وشهدت إيران ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بعد فترة انخفاض قصيرة بفضل التطعيمات الجماعية، أبلغت السلطات الصحية في البلاد عن متوسط تجاوز 30 ألف إصابة يوميا في الفترة الأخيرة.
وسجلت إيران، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، أكثر من 6.5 مليون إصابة وأكثر من 132500 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، جاء ذلك رغم تلقى أكثر من 50 مليون شخص جرعتين من لقاح الفيروس، وتلقى أكثر من 19 مليونًا ثلاث جرعات.