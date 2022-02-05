تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/إصابة-نحو-50-عضوا-بالبرلمان-الإيراني-بفيروس-كورونا-1058060310.html
إصابة نحو 50 عضوا بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا
إصابة نحو 50 عضوا بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا
قال عضو بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت، إن نحو 50 من زملائه بالمجلس، المؤلف من 290 عضوا، أصيبوا بـ"كوفيد -19"، في وقت يشهدا انتشار المتحور أوميكرون بشراسة في... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T13:13+0000
2022-02-05T13:13+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/73/1043857306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_851a4c3fdbd9222219f33e7f0d28671c.jpg
ونقلت "رويترز" عن النائب الإيراني علي رضا سليمي، حديثا تلفزيونيا قال فيه إن الجلسة البرلمانية هذا الأسبوع ستعقد وفقا للوائح الصحية.في السياق ذاته، تم تعليق عمل البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين في أبريل/نيسان الماضي بسبب تفشي المرض بين النواب، وذلك بعد أن توفي في الأيام الأولى للوباء العديد من المشرعين بسبب الفيروس.وشهدت إيران ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بعد فترة انخفاض قصيرة بفضل التطعيمات الجماعية، أبلغت السلطات الصحية في البلاد عن متوسط ​​تجاوز 30 ألف إصابة يوميا في الفترة الأخيرة.وسجلت إيران، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، أكثر من 6.5 مليون إصابة وأكثر من 132500 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، جاء ذلك رغم تلقى أكثر من 50 مليون شخص جرعتين من لقاح الفيروس، وتلقى أكثر من 19 مليونًا ثلاث جرعات.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/73/1043857306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35608f802cca160f4624bcba7c1e2505.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

إصابة نحو 50 عضوا بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا

13:13 GMT 05.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITEالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
تابعنا عبر
قال عضو بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت، إن نحو 50 من زملائه بالمجلس، المؤلف من 290 عضوا، أصيبوا بـ"كوفيد -19"، في وقت يشهدا انتشار المتحور أوميكرون بشراسة في أنحاء البلاد.
ونقلت "رويترز" عن النائب الإيراني علي رضا سليمي، حديثا تلفزيونيا قال فيه إن الجلسة البرلمانية هذا الأسبوع ستعقد وفقا للوائح الصحية.
في السياق ذاته، تم تعليق عمل البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين في أبريل/نيسان الماضي بسبب تفشي المرض بين النواب، وذلك بعد أن توفي في الأيام الأولى للوباء العديد من المشرعين بسبب الفيروس.
وشهدت إيران ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بعد فترة انخفاض قصيرة بفضل التطعيمات الجماعية، أبلغت السلطات الصحية في البلاد عن متوسط ​​تجاوز 30 ألف إصابة يوميا في الفترة الأخيرة.
وسجلت إيران، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، أكثر من 6.5 مليون إصابة وأكثر من 132500 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، جاء ذلك رغم تلقى أكثر من 50 مليون شخص جرعتين من لقاح الفيروس، وتلقى أكثر من 19 مليونًا ثلاث جرعات.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية