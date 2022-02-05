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https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعلام-آبل-تفرض-قيودا-على-مطوري-أي-أو-إس-في-بلاروس-1058068554.html
إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس
إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس
تلقى مطورو نظام "أي أو إس" الخاص بشركة "آبل" في بيلاروس رسائل من الشركة تفيد بوجود مشاكل مع الحسابات فيما يتعلق بالعقوبات وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:23+0000
2022-02-05T16:23+0000
2022-02-05T16:23+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وتقول مضامين هذه الرسائل: "إن المعلومات المتعلقة بالكيان القانوني المرتبط بحسابك متوافقة تمامًا مع فرض عدد من القيود من قائمة الحكومة الأمريكية".وأفاد أولئك الذين يطورون تطبيقات مدفوعة للمنصة أنه "يمكننا التحدث عن حظر الأموال وحظر البرامج في نظام أبل".وفي وقت سابق، أبلغت شركة "آبل" وكالة "روسيا سيغودنيا" بمطالبات جهاز الأمن الأوكراني بإزالة جميع تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر.وتضمن الإخطار من "آبل"، إشعارا "حول إزالة تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر بناءً على طلب جهاز الأمن الأوكراني".من جانبها وصفت الحكومة الروسية هذه القيود بأنها غير مقبولة واعتبرت تصرفات كييف بمثابة هجوم على حرية الإعلام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس تابعنا عبر
تلقى مطورو نظام "أي أو إس" الخاص بشركة "آبل" في بيلاروس رسائل من الشركة تفيد بوجود مشاكل مع الحسابات فيما يتعلق بالعقوبات وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وتقول مضامين هذه الرسائل: "إن المعلومات المتعلقة بالكيان القانوني المرتبط بحسابك متوافقة تمامًا مع فرض عدد من القيود من قائمة الحكومة الأمريكية".
وأفاد أولئك الذين يطورون تطبيقات مدفوعة للمنصة أنه "يمكننا التحدث عن حظر الأموال وحظر البرامج في نظام أبل".
وفي وقت سابق، أبلغت شركة
"آبل"
وكالة "روسيا سيغودنيا" بمطالبات جهاز الأمن الأوكراني بإزالة جميع تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر.
وتضمن الإخطار من "آبل"، إشعارا "حول إزالة تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر بناءً على طلب جهاز الأمن الأوكراني".
من جانبها وصفت الحكومة الروسية هذه القيود بأنها غير مقبولة واعتبرت تصرفات كييف بمثابة هجوم على حرية الإعلام.