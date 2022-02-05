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إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس
إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس
تلقى مطورو نظام "أي أو إس" الخاص بشركة "آبل" في بيلاروس رسائل من الشركة تفيد بوجود مشاكل مع الحسابات فيما يتعلق بالعقوبات وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:23+0000
2022-02-05T16:23+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وتقول مضامين هذه الرسائل: "إن المعلومات المتعلقة بالكيان القانوني المرتبط بحسابك متوافقة تمامًا مع فرض عدد من القيود من قائمة الحكومة الأمريكية".وأفاد أولئك الذين يطورون تطبيقات مدفوعة للمنصة أنه "يمكننا التحدث عن حظر الأموال وحظر البرامج في نظام أبل".وفي وقت سابق، أبلغت شركة "آبل" وكالة "روسيا سيغودنيا" بمطالبات جهاز الأمن الأوكراني بإزالة جميع تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر.وتضمن الإخطار من "آبل"، إشعارا "حول إزالة تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر بناءً على طلب جهاز الأمن الأوكراني".من جانبها وصفت الحكومة الروسية هذه القيود بأنها غير مقبولة واعتبرت تصرفات كييف بمثابة هجوم على حرية الإعلام.
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أخبار بيلاروسيا اليوم

إعلام: "آبل" تفرض قيودا على مطوري "أي أو إس" في بلاروس

16:23 GMT 05.02.2022
© REUTERS / MIKE SEGARشعار شركة "أبل" الأمريكية
شعار شركة أبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / MIKE SEGAR
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تلقى مطورو نظام "أي أو إس" الخاص بشركة "آبل" في بيلاروس رسائل من الشركة تفيد بوجود مشاكل مع الحسابات فيما يتعلق بالعقوبات وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وتقول مضامين هذه الرسائل: "إن المعلومات المتعلقة بالكيان القانوني المرتبط بحسابك متوافقة تمامًا مع فرض عدد من القيود من قائمة الحكومة الأمريكية".
وأفاد أولئك الذين يطورون تطبيقات مدفوعة للمنصة أنه "يمكننا التحدث عن حظر الأموال وحظر البرامج في نظام أبل".
وفي وقت سابق، أبلغت شركة "آبل" وكالة "روسيا سيغودنيا" بمطالبات جهاز الأمن الأوكراني بإزالة جميع تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر.
وتضمن الإخطار من "آبل"، إشعارا "حول إزالة تطبيقات الوكالة من النسخة الأوكرانية للمتجر بناءً على طلب جهاز الأمن الأوكراني".
من جانبها وصفت الحكومة الروسية هذه القيود بأنها غير مقبولة واعتبرت تصرفات كييف بمثابة هجوم على حرية الإعلام.
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مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربيالشوط الأول... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية 16:01 GMT
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