https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعلام-أنصار-الله-أطلقت-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-مدينة-حرض-سقطت-على-الأعيان-المدنية-1058059037.html

إعلام: أنصار الله أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض سقطت على الأعيان المدنية

إعلام: أنصار الله أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض سقطت على الأعيان المدنية

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن جماعة أنصار الله اليمنية، أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T12:44+0000

2022-02-05T12:44+0000

2022-02-05T12:44+0000

أنصار الله

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ونقلت قناة العربية، عن مصادر لم تسمها، أن أنصار الله "أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه حرض سقطت على الأعيان المدنية"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعوديةـ فجر اليوم، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات، مؤكدا أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.وكان التحالف العربي، حذر في وقت سابق اليوم، المواطنين اليمنيين، من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف أي تحركات عليها.وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن ذلك سيكون ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها.وأوضح المالكي أن هذه الأماكن "ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق"، مناشدا المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن