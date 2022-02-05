https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعلام-لبناني-جهات-سياسية-ومرجعيات-دينية-تضغط-على-القضاء-العسكري-لإطلاق-سراح-موقوفي-شبكات-التجسس-1058058839.html

إعلام لبناني: جهات سياسية ومرجعيات دينية تضغط على القضاء العسكري لإطلاق سراح موقوفي شبكات التجسس

إعلام لبناني: جهات سياسية ومرجعيات دينية تضغط على القضاء العسكري لإطلاق سراح موقوفي شبكات التجسس

قالت تقارير إعلامية لبنانية إن بعض الجهات السياسية والمرجعيات الدينية تحاول الضغط على القضاء العسكري من أجل الإفراج عن بعض الموقوفين على ذمة قضايا شبكات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T12:45+0000

2022-02-05T12:45+0000

2022-02-05T12:45+0000

لبنان

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وحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فقد أكدت أن "جهات سياسية ومرجعيات دينية عادت إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري من أجل إطلاق سراح بعض موقوفي شبكات التجسس".ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن تلك الجهات نفسها كانت قد "تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض هؤلاء الموقوفين".لكن مصدرا قضائيا أكد للصحيفة أن "إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، والادعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات استفاد منها العدو".يشار إلى أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أصدرت بيانا ردت فيه على "الأخبار اللبنانية" مؤكدة أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".ونفى البيان صحة ما ورد في الصحيفة اللبنانية عن تورط شبكات تعمل لصالح ​اسرائيل​ داخل الأمن.وأبدى البيان استغراب الأمن اللبناني من "عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من ​التحقيقات​"، لافتا إلى أن الأمن اللبناني "في كل مرّة يصدر من قبلنا بياناً مفصلاً عن استكمال أي تحقيق".

https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأمن-اللبناني-أوقفنا-17-شبكة-تجسس-تعمل-لصالح-إسرائيل-1057554599.html

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