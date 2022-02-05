تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الانهيارات-الجليدية-في-النمسا-إلى-9--1058063322.html
ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الجليدية في النمسا إلى 9
ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الجليدية في النمسا إلى 9
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارات جليدية وقعت في جبال الألب بالنمسا قرب الحدود مع سويسرا إلى 9 قتلى. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:24+0000
2022-02-05T14:24+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/16/1022731628_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_2618b2134ea7c16946c846aefbd7e7d9.jpg
وحذرت السلطات في النمسا، اليوم السبت، من خطر "كبير" بحدوث انهيارات ثلجية في غرب البلاد بعد مقتل تسعة أشخاص في غضون 24 ساعة، بحسب "أسوشيتد برس".وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في ثلاث حوادث منفصلة في ولايتي فورارلبرغ وتيرول أمس الجمعة، من بينهم أربعة مواطنين سويديين ومرشدهم النمساوي لقوا مصرعهم في انهيار جليدي بالقرب من الحدود النمساوية السويسرية.وأبلغت سلطات تيرول، اليوم السبت، عن مقتل شخص بالقرب من قرية شميرن في انهيار جليدي وفقد آخر.وحذر المسؤولون المتزلجين الذين ينجذبون إلى جبال الألب من أن الهزات الطفيفة قد تؤدي إلى انهيار جليدي مميت.وكانت السلطات النمساوية قد أعلنت أمس، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في جبال الألب شهد تساقط ثلوج كثيفة.وفي السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/النمسا-4-قتلى-في-انهيار-جليدي-في-جبال-الألب-على-الحدود-مع-سويسرا-1058031982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/16/1022731628_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_aa865088900132b11c0ea235b071140b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الجليدية في النمسا إلى 9

14:24 GMT 05.02.2022
© REUTERS / Benoit Tessierانهيار جليدي في فرنسا
انهيار جليدي في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارات جليدية وقعت في جبال الألب بالنمسا قرب الحدود مع سويسرا إلى 9 قتلى.
وحذرت السلطات في النمسا، اليوم السبت، من خطر "كبير" بحدوث انهيارات ثلجية في غرب البلاد بعد مقتل تسعة أشخاص في غضون 24 ساعة، بحسب "أسوشيتد برس".
وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في ثلاث حوادث منفصلة في ولايتي فورارلبرغ وتيرول أمس الجمعة، من بينهم أربعة مواطنين سويديين ومرشدهم النمساوي لقوا مصرعهم في انهيار جليدي بالقرب من الحدود النمساوية السويسرية.
وأبلغت سلطات تيرول، اليوم السبت، عن مقتل شخص بالقرب من قرية شميرن في انهيار جليدي وفقد آخر.
وحذر المسؤولون المتزلجين الذين ينجذبون إلى جبال الألب من أن الهزات الطفيفة قد تؤدي إلى انهيار جليدي مميت.
مروحية بحث وإنقاذ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
النمسا.. 4 قتلى في انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود مع سويسرا
أمس, 16:53 GMT
وكانت السلطات النمساوية قد أعلنت أمس، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في جبال الألب شهد تساقط ثلوج كثيفة.
وفي السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.
وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية