https://arabic.sputniknews.com/20220205/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الانهيارات-الجليدية-في-النمسا-إلى-9--1058063322.html

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الجليدية في النمسا إلى 9

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الجليدية في النمسا إلى 9

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارات جليدية وقعت في جبال الألب بالنمسا قرب الحدود مع سويسرا إلى 9 قتلى. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T14:24+0000

2022-02-05T14:24+0000

2022-02-05T14:24+0000

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وحذرت السلطات في النمسا، اليوم السبت، من خطر "كبير" بحدوث انهيارات ثلجية في غرب البلاد بعد مقتل تسعة أشخاص في غضون 24 ساعة، بحسب "أسوشيتد برس".وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في ثلاث حوادث منفصلة في ولايتي فورارلبرغ وتيرول أمس الجمعة، من بينهم أربعة مواطنين سويديين ومرشدهم النمساوي لقوا مصرعهم في انهيار جليدي بالقرب من الحدود النمساوية السويسرية.وأبلغت سلطات تيرول، اليوم السبت، عن مقتل شخص بالقرب من قرية شميرن في انهيار جليدي وفقد آخر.وحذر المسؤولون المتزلجين الذين ينجذبون إلى جبال الألب من أن الهزات الطفيفة قد تؤدي إلى انهيار جليدي مميت.وكانت السلطات النمساوية قد أعلنت أمس، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس في يوم خطير بشكل غير عادي في جبال الألب شهد تساقط ثلوج كثيفة.وفي السنوات الأخيرة، قتل حوالي 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية في النمسا.وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/النمسا-4-قتلى-في-انهيار-جليدي-في-جبال-الألب-على-الحدود-مع-سويسرا-1058031982.html

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