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ارتفاع ضحايا الفيضانات في الإكوادور إلى 27 قتيلا
ارتفاع ضحايا الفيضانات في الإكوادور إلى 27 قتيلا
لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم في الإكوادور، جراء فيضانات تعد الأشد من نوعها منذ نحو عقدين وتسببت في انزلاق كبير للتربة في العاصمة كيتو، بحسب ما أعلنته السلطات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T03:21+0000
2022-02-05T03:21+0000
الإكوادور
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وأفاد الجهاز الوطني لإدارة المخاطر، بأنه تم تسجيل إصابة 41 آخرين، بينهم 14 في حالة حرجة، علاوة على شخصين آخرين لا زالوا في عداد المفقودين.واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحل شارعا في العاصمة الإكوادورية، لتجرف السيارات وتغرق المنازل وفق صور نشرتها أجهزة الطوارئ.وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولا إلى ساحة رياضية، حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنته السلطات خلال مؤتمر صحافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مقتل-14-شخصا-على-الأقل-بانهيار-أرضي-في-عاصمة-الإكوادور--1057603472.html
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الإكوادور

ارتفاع ضحايا الفيضانات في الإكوادور إلى 27 قتيلا

03:21 GMT 05.02.2022
© REUTERS / JOHANNA ALARCONالانهيار الأرضي بعد هطول أمطار غزيرة في كيتو بالإكوادور 1 فبراير 2022
الانهيار الأرضي بعد هطول أمطار غزيرة في كيتو بالإكوادور 1 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / JOHANNA ALARCON
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لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم في الإكوادور، جراء فيضانات تعد الأشد من نوعها منذ نحو عقدين وتسببت في انزلاق كبير للتربة في العاصمة كيتو، بحسب ما أعلنته السلطات في حصيلة جديدة أمس الجمعة.
وأفاد الجهاز الوطني لإدارة المخاطر، بأنه تم تسجيل إصابة 41 آخرين، بينهم 14 في حالة حرجة، علاوة على شخصين آخرين لا زالوا في عداد المفقودين.
واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحل شارعا في العاصمة الإكوادورية، لتجرف السيارات وتغرق المنازل وفق صور نشرتها أجهزة الطوارئ.
آثار زلزال الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
مقتل 14 شخصا على الأقل بانهيار أرضي في عاصمة الإكوادور
1 فبراير, 15:35 GMT
وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولا إلى ساحة رياضية، حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنته السلطات خلال مؤتمر صحافي.
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