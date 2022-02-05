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الأمم المتحدة بشأن أخبار "بلومبرغ" عن "الغزو الروسي": على الجميع تجنب التصعيد
الأمم المتحدة بشأن أخبار "بلومبرغ" عن "الغزو الروسي": على الجميع تجنب التصعيد
علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة "سبوتنيك"، على نشرة "بلومبرغ" الخاطئة حول "الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ". 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:20+0000
2022-02-05T14:20+0000
روسيا
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في السابق، أصدرت وكالة "بلومبرغ" على الموقع عنوانًا رئيسيًا حول "غزو" روسيا لأوكرانيا ، ثم اعترفت بالخطأ وأزالته. وبحسب البيان، يجري التحقيق في ملابسات هذا الخطأ.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن مثل هذا المثال للتضليل، لا سيما خلال "الهدنة الأولمبية"، قال حق: "نعتقد أنه يجب على جميع الأطراف تجنب أي عمل أو خطاب من شأنه تصعيد الموقف".وتعليقًا على النشر الخاطئ، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن "هذه الحقيقة تتحدث عن خطر التصريحات العدوانية من قبل الولايات المتحدة والعواصم الغربية وتوضح كيف يمكن أن تؤدي هذه الرسائل إلى عواقب لا يمكن إصلاحها". منوها بعد النشر الخاطئ، إلى أنه "يمكن استبدال مصطلح الأخبار المزيفة بمصطلح أخبار "بلومبرغ".
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روسيا, العالم

الأمم المتحدة بشأن أخبار "بلومبرغ" عن "الغزو الروسي": على الجميع تجنب التصعيد

14:20 GMT 05.02.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة "سبوتنيك"، على نشرة "بلومبرغ" الخاطئة حول "الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ".
في السابق، أصدرت وكالة "بلومبرغ" على الموقع عنوانًا رئيسيًا حول "غزو" روسيا لأوكرانيا ، ثم اعترفت بالخطأ وأزالته. وبحسب البيان، يجري التحقيق في ملابسات هذا الخطأ.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن مثل هذا المثال للتضليل، لا سيما خلال "الهدنة الأولمبية"، قال حق: "نعتقد أنه يجب على جميع الأطراف تجنب أي عمل أو خطاب من شأنه تصعيد الموقف".
وتعليقًا على النشر الخاطئ، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن "هذه الحقيقة تتحدث عن خطر التصريحات العدوانية من قبل الولايات المتحدة والعواصم الغربية وتوضح كيف يمكن أن تؤدي هذه الرسائل إلى عواقب لا يمكن إصلاحها". منوها بعد النشر الخاطئ، إلى أنه "يمكن استبدال مصطلح الأخبار المزيفة بمصطلح أخبار "بلومبرغ".
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