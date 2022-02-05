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الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب "كبتاغون" بـ "الشوكولاتة"
الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب "كبتاغون" بـ "الشوكولاتة"
نجحت قوات الأمن الداخلي اللبناني في إحباط محاولة تهريب حبوب "كبتاغون" المخدرة بـ "الشوكولاتة". 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:05+0000
2022-02-05T16:05+0000
لبنان
العالم العربي
شوكولاتة
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بيانا عن شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنه "في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة "كبتاغون".وأفادت قوى الأمن الداخلي اللبناني بأن تلك الحبوب المخدرة كانت في طريقها إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من "الشوكولاتة".وتم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، وتم ضبطه، حيث عثر بداخله على 27 كغ من مادة الكبتاغون المخدرة، أي بما يوازي /150.000/ حبة تم طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة، فضلا عن تغليفها بمادة الشوكولاتة، ووضعها في علب مخصصة للحلويات.وأشار الأمن اللبناني إلى قيامه بتوقيف متورطة في هذه العملية، وتدعى ح. ط. مواليد عام 1995، وهي لبنانية، ضبط بحوزتها بطاقة هوية مزورة تستخدمها في عمليات التهريب، فضلا عن كمية من حبوب "الكبتاغون".
https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الداخلية-اللبناني-يكشف-عن-ضبط-شحنة-كابتغون-داخل-صناديق-شاي-وجهتها-السعودية-1057158730.html
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لبنان, العالم العربي, شوكولاتة

الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب "كبتاغون" بـ "الشوكولاتة"

16:05 GMT 05.02.2022
© YouTube.comشوكولاتة
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© YouTube.com
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نجحت قوات الأمن الداخلي اللبناني في إحباط محاولة تهريب حبوب "كبتاغون" المخدرة بـ "الشوكولاتة".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بيانا عن شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنه "في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة "كبتاغون".
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وأفادت قوى الأمن الداخلي اللبناني بأن تلك الحبوب المخدرة كانت في طريقها إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من "الشوكولاتة".
وتم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، وتم ضبطه، حيث عثر بداخله على 27 كغ من مادة الكبتاغون المخدرة، أي بما يوازي /150.000/ حبة تم طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة، فضلا عن تغليفها بمادة الشوكولاتة، ووضعها في علب مخصصة للحلويات.
وأشار الأمن اللبناني إلى قيامه بتوقيف متورطة في هذه العملية، وتدعى ح. ط. مواليد عام 1995، وهي لبنانية، ضبط بحوزتها بطاقة هوية مزورة تستخدمها في عمليات التهريب، فضلا عن كمية من حبوب "الكبتاغون".
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