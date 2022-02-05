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الأمين العام للأمم المتحدة يعين قائدا جديدا لقوات اليونيفيل في لبنان
الأمين العام للأمم المتحدة يعين قائدا جديدا لقوات اليونيفيل في لبنان
قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين قائد جديد لقوات الأمم المتحدة اليونفيل في لبنان. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:08+0000
2022-02-05T11:08+0000
أنطونيو غوتيريش
لبنان
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وحسب القرار الذي نشر على موقع الأمم المتحدة قرر غوتريش تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيساً للبعثة وقائداً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).وجاء قرار تعيين لازارو، بعد انتهاء مهمة سلفه اللواء الإيطالي ستيفانو ديل كول.واللواء لازارو ساينز يشغل حاليًا منصب مستشار وزارة الدفاع الإسبانية لشؤون الدفاع والأمن الشاملة.وتمتد خبراته منذ عام 2000 في مقر فلورنسا، وفيلق الناتو سريع الانتشار بإسبانيا فالنسيا، واللواء الإسباني قرطبة في ثلاث مهام، قائد لواء، وقائد فوج، ورئيس طاقم عمل.وقد عمل لازارو في عمليات حفظ السلام، في البوسنة والهرسك تحت قيادة قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة، وتثبيت الاستقرار التابعة لحلف الناتو، وقوة العمليات السريعة التابعة للاتحاد الأوروبي، على التوالي.ويتحدث لازارو ساينز الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، بجانب لغته الأم وهي الإسبانية.
https://arabic.sputniknews.com/20181206/إسرائيل-حزب-الله-اليونيفيل-1037267867.html
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أنطونيو غوتيريش, لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة يعين قائدا جديدا لقوات اليونيفيل في لبنان

11:08 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين قائد جديد لقوات الأمم المتحدة اليونفيل في لبنان.
وحسب القرار الذي نشر على موقع الأمم المتحدة قرر غوتريش تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيساً للبعثة وقائداً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
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وجاء قرار تعيين لازارو، بعد انتهاء مهمة سلفه اللواء الإيطالي ستيفانو ديل كول.
ووفقا للقرار فقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للواء ديل كول على "خدمته وقيادته النموذجية".
واللواء لازارو ساينز يشغل حاليًا منصب مستشار وزارة الدفاع الإسبانية لشؤون الدفاع والأمن الشاملة.
وتمتد خبراته منذ عام 2000 في مقر فلورنسا، وفيلق الناتو سريع الانتشار بإسبانيا فالنسيا، واللواء الإسباني قرطبة في ثلاث مهام، قائد لواء، وقائد فوج، ورئيس طاقم عمل.
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وقد عمل لازارو في عمليات حفظ السلام، في البوسنة والهرسك تحت قيادة قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة، وتثبيت الاستقرار التابعة لحلف الناتو، وقوة العمليات السريعة التابعة للاتحاد الأوروبي، على التوالي.

وقد تخرج لازارو في الأكاديمية العسكرية العامة وكلية الأركان العامة للجيش الإسباني في إسبانيا ولديه تدريب أكاديمي في مجال الدبلوماسية والسلام والأمن.

ويتحدث لازارو ساينز الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، بجانب لغته الأم وهي الإسبانية.
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