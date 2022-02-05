https://arabic.sputniknews.com/20220205/الأهلي-يثأر-من-مونتيري-ويصعد-إلى-نصف-نهائي-مونديال-الأندية-فيديو-1058075120.html

الأهلي يثأر من مونتيري ويصعد إلى نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو

الأهلي يثأر من مونتيري ويصعد إلى نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو

تأهل النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوز تاريخي على مونتيري المكسيكي على ستاد آل نهيان... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T19:11+0000

2022-02-05T19:11+0000

2022-02-05T19:11+0000

رياضة

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وبهذا الفوز، الأول في تاريخ الشياطين الحمر على مونتيري (خسر في مواجهتين سابقتين)، صعد الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي في مباراة نصف النهائي المقررة الثلاثاء المقبل، على ستاد آل نهيان.وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ الأهلي التي يصل فيها إلى نصف نهائي مونديال الأندية من أصل 7 مشاركات في البطولة.وانطلقت المباراة بهجوم للفريق المكسيكي الذي كاد يهز شباك الأهلي في الدقيقة 2 بتسديدة من فونيس موري مرت بجوار قائم حارس الأهلي، علي لطفي.رد الأهلي في الدقيقة 4 بمرتدة سريعة استملها حسين الشحات وتوغل داخل خطوط الدفاع المكسيكي، وأرسل الكرة إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ الدفاع ببراعة وسددها بالقدم اليسرى ليبعدها الحارس.تمكن مونتيري من السيطرة على منتصف الملعب، وسدد موري مجددا كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي في الدقيقة 20.في الدقيقة 39، أهدر الشحات فرصة التسجيل، بعدما تردد في التسديد، وراوغ دفاع مونتيري وأرسلها في النهاية عرضية أبعدها دفاع الفريق المكسيكي.في الشوط الثاني، بدت هجمات الأهلي أكثر تنظيما وخطورة، وفي الدقيقة 53 تمكن الظهير الأيمن محمد هاني من تسجيل الهدف الأول من تسديدة صاروخية سكنت شباك مونتيري.حاول مونتيري الرد بسرعة، وأنقذ علي لطفي مرماه من فرصة خطيرة بعد ضربة رأسية قوية أبعدها بصعوبة من داخل منطقة الجزاء.تعرض مدافع الأهلي محمد مغربي للإصابة، ما دفع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى إجراء تبديل اضراري بنزول كريم فؤاد مكانه.تمكن الأهلي من سد خطوطه الدفاعية ببراعة خلال الدقائق الأخيرة الصعبة، رغم احتساب الحكم 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع.فاز الأهلي بطل أفريقيا على مونتيري بطل الكونكاكاف رغم غياب 11 من عناصره الأساسية بسبب الإصابة والمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بينهم الحارس محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف.

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رياضة