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التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات
التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات
أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعوديةـ فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:41+0000
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وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات، مؤكدا أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.وكان التحالف نفذ الخميس الماضي، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء ومحيطها وسط اليمن.وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات

07:41 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعوديةـ فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات، مؤكدا أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وكان التحالف نفذ الخميس الماضي، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء ومحيطها وسط اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".
وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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