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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-حاسما-مع-رافضي-الخدمة-بين-صفوفه-1058064400.html
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما مع رافضي الخدمة بين صفوفه
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما مع رافضي الخدمة بين صفوفه
قرر الجيش الإسرائيلي اتخاذ موقف سريع وحاسم مع الجنود البدو الرافضين للخدمة العسكرية بين صفوفه. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:52+0000
2022-02-05T14:52+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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أفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قرر القيام بــ"كورس" أو دورة مجانية للجنود الراغبين في تعلم قيادة الشاحنات العسكرية الكبيرة، وحاملات الدبابات، وذلك على خلفية رفض جنود المجتمع البدوي أو الجنود البدو قيادة تلك الشاحنات خلال العمليات العسكرية على قطاع غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيوفر دورات لتعليم قيادة السيارات والمركبات الضخمة لجنود الاحتياط، بشكل مجاني، وهي دورة سيعترف بها في الحياة المدنية، أيضا، أي أنه يمكن للجندي استخدامها خلال فترة الاحتياط أو في حياته المدنية فيما بعد.وأشار الموقع إلى أنه خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي وقعت في شهر مايو/أيار الماضي، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، شهدت حالة واسعة من رفض الجنود البدو الخدمة خلال الحرب نفسها، وهو ما ساهم في وقف أو عرقلة عملية برية يفترض القيام بها من قبل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.وعلى خلفية ممارسة التمييز في الوظائف ضدهم، وكذلك عزلتهم في مجتمعهم العربي، تراجعت أعداد الجنود البدو في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.ويخدم في الجيش الإسرائيلي حاليا 1514 جنديا من المجتمع البدوي، بما في ذلك 84 ضابطا.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الجنود-البدو-في-الجيش-الإسرائيلي-1058034950.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما مع رافضي الخدمة بين صفوفه

14:52 GMT 05.02.2022
© REUTERS / BAZ RATNERجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / BAZ RATNER
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قرر الجيش الإسرائيلي اتخاذ موقف سريع وحاسم مع الجنود البدو الرافضين للخدمة العسكرية بين صفوفه.
أفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قرر القيام بــ"كورس" أو دورة مجانية للجنود الراغبين في تعلم قيادة الشاحنات العسكرية الكبيرة، وحاملات الدبابات، وذلك على خلفية رفض جنود المجتمع البدوي أو الجنود البدو قيادة تلك الشاحنات خلال العمليات العسكرية على قطاع غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الجنود البدو في الجيش الإسرائيلي..من التأسيس حتى العزلة
أمس, 18:48 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيوفر دورات لتعليم قيادة السيارات والمركبات الضخمة لجنود الاحتياط، بشكل مجاني، وهي دورة سيعترف بها في الحياة المدنية، أيضا، أي أنه يمكن للجندي استخدامها خلال فترة الاحتياط أو في حياته المدنية فيما بعد.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي وقعت في شهر مايو/أيار الماضي، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، شهدت حالة واسعة من رفض الجنود البدو الخدمة خلال الحرب نفسها، وهو ما ساهم في وقف أو عرقلة عملية برية يفترض القيام بها من قبل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
وعلى خلفية ممارسة التمييز في الوظائف ضدهم، وكذلك عزلتهم في مجتمعهم العربي، تراجعت أعداد الجنود البدو في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.
ويخدم في الجيش الإسرائيلي حاليا 1514 جنديا من المجتمع البدوي، بما في ذلك 84 ضابطا.
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