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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباطه عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T15:15+0000
2022-02-05T15:30+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة مليون شيكل.وأوضح أن استطلاعات الجيش رصدت، صباح اليوم، عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.وذكر أدرعي في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.
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إسرائيل, مصر, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية

15:15 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 15:30 GMT 05.02.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباطه عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة مليون شيكل.
وأوضح أن استطلاعات الجيش رصدت، صباح اليوم، عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.
وذكر أدرعي في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.
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