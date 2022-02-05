الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة مليون شيكل.وأوضح أن استطلاعات الجيش رصدت، صباح اليوم، عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.وذكر أدرعي في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباطه عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة مليون شيكل.
قوات جيش الدفاع تحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة مليون شيكل حيث رصدت استطلاعات الجيش صباح اليوم عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر نحو الأراضي الإسرائيلية وتمكنت من احباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات >> pic.twitter.com/9SVrJlEh45