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الجيش التركي يتسليم طائرة دون طيار مزودة بنظام إلكتروني ضوئي... فيديو
الجيش التركي يتسليم طائرة دون طيار مزودة بنظام إلكتروني ضوئي... فيديو
قال إسماعيل دمير، رئيس مديرية الصناعة الدفاعية التابعة للإدارة الرئاسية التركية، إن طائرات "بيرقدار تي بي 2" دون طيار المزودة بالنظام الإلكتروني البصري "CATS"... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T18:26+0000
2022-02-05T18:26+0000
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وكتب دمير على "تويتر": "تلقت قيادة القوات البرية للقوات المسلحة التركية دفعة من طائرات "بيرقدار تي بي 2" غير المأهولة باستخدام نظام CATS الإلكتروني البصري"."بيرقدار تي بي 2" هي طائرة دون طيار تكتيكية ضاربة على ارتفاع متوسط ​​مع مدة طيران طويلة، ويمكن لها حمل 4 صواريخ والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة وضرب الأهداف على مسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات.
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رصد عسكري, العالم

الجيش التركي يتسليم طائرة دون طيار مزودة بنظام إلكتروني ضوئي... فيديو

18:26 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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قال إسماعيل دمير، رئيس مديرية الصناعة الدفاعية التابعة للإدارة الرئاسية التركية، إن طائرات "بيرقدار تي بي 2" دون طيار المزودة بالنظام الإلكتروني البصري "CATS" تم تسليمها إلى القوات البرية التركية.
وكتب دمير على "تويتر": "تلقت قيادة القوات البرية للقوات المسلحة التركية دفعة من طائرات "بيرقدار تي بي 2" غير المأهولة باستخدام نظام CATS الإلكتروني البصري".
"بيرقدار تي بي 2" هي طائرة دون طيار تكتيكية ضاربة على ارتفاع متوسط ​​مع مدة طيران طويلة، ويمكن لها حمل 4 صواريخ والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة وضرب الأهداف على مسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات.
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