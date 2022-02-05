https://arabic.sputniknews.com/20220205/الدفاع-الألمانية-حان-الوقت-للنظر-بتواجدنا-في-مالي-1058053188.html

الدفاع الألمانية: حان الوقت للنظر بتواجدنا في مالي

الدفاع الألمانية: حان الوقت للنظر بتواجدنا في مالي

أعلنت ألمانيا أن الوقت قد حان للنظر في تواجدها العسكري بمالي، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للتواجد العسكري الأجنبي في البلاد منذ أن سيطرت السلطات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T11:09+0000

2022-02-05T11:09+0000

2022-02-05T11:09+0000

العالم

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1054337633_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_34236dbacd91a6d42ed04a2e1b953aac.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على (تويتر)، اليوم السبت، "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك".وبينت أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - حاليًا بحوالي 300 و 1000 جندي على التوالي.هذا وأعلن رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.وقال مايغا في حديث مع وكالة "الأناضول" التركية: "لم يعد بإمكاننا السماح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضينا دون شروط محددة سلفا، لم يعد بإمكاننا فسح مجال للمناورة، التي تسمح للدول الابتعاد عن الاتفاقيات مع بلادنا والذهاب لتنفيذ البرنامج، الذي أعلنوا عنه على المستوى الوطني أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي".وتحدث رئيس وزراء مالي وسط توترات مع فرنسا، وشدد على أن فرنسا لا يمكنها التعامل فيما يخص علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي "بالوكالة" ويجب أن تكون شريكًا لبلاده.وكان مايغا، قد شن هجوماً حاداً على فرنسا في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، حيث اتهمها باستخدام أراضي مالي لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا، ومنعها الجيش المالي من دخول مدينة كيدال التي تم تسليمها لجماعة قريبة من القاعدة.

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار ألمانيا