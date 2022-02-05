الدفاع الألمانية: حان الوقت للنظر بتواجدنا في مالي
© AFP 2021 / PETRAS MALUKASوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت
© AFP 2021 / PETRAS MALUKAS
أعلنت ألمانيا أن الوقت قد حان للنظر في تواجدها العسكري بمالي، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للتواجد العسكري الأجنبي في البلاد منذ أن سيطرت السلطات العسكرية على الحكم في هذه الدولة.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على (تويتر)، اليوم السبت، "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك".
وبينت أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - حاليًا بحوالي 300 و 1000 جندي على التوالي.
Die Situation in #Mali ist sehr bedrohlich. Deswegen sei es an der Zeit, zu überprüfen, ob wir unser Engagement dort fortführen - das betont Verteidigungsministerin Lambrecht. Die #Bundeswehr ist in Mali an EUTM und MINUSMA beteiligt - aktuell mit rund 300 und 1.000 SoldatInnen. pic.twitter.com/PwXOkC3rs5— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 5, 2022
هذا وأعلن رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
وقال مايغا في حديث مع وكالة "الأناضول" التركية: "لم يعد بإمكاننا السماح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضينا دون شروط محددة سلفا، لم يعد بإمكاننا فسح مجال للمناورة، التي تسمح للدول الابتعاد عن الاتفاقيات مع بلادنا والذهاب لتنفيذ البرنامج، الذي أعلنوا عنه على المستوى الوطني أمام مجتمعهم والمجتمع الدولي".
وتحدث رئيس وزراء مالي وسط توترات مع فرنسا، وشدد على أن فرنسا لا يمكنها التعامل فيما يخص علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي "بالوكالة" ويجب أن تكون شريكًا لبلاده.
رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بتدريب جماعات إرهابية في بلاده— arfeed (@arfeedx) October 9, 2021
شن رئيس الوزراء في مالي شوغويل مايغا، هجوماً حاداً على فرنسا، متهماً إياها باستخدام أراضي بلاده لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا.كما أشار رئيس وزراء مالي إلى أن فرنسا منعت الجيش المالي من دخو https://t.co/DdtkExTZH8
وكان مايغا، قد شن هجوماً حاداً على فرنسا في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، حيث اتهمها باستخدام أراضي مالي لتدريب جماعات إرهابية قادمة من ليبيا، ومنعها الجيش المالي من دخول مدينة كيدال التي تم تسليمها لجماعة قريبة من القاعدة.