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الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية لحين الوصول إلى نتيجة
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية لحين الوصول إلى نتيجة
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع الرياض، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".وأشاد الرئيس الإيراني، وفقا للبيان، بجهود الحكومة العراقية في التوسط لإجراء المحادثات بين طهران والرياض.وأعرب رئيسي خلال الاتصال مع الكاظمي، عن أمله في أن تسير عملية تشكيل الهياكل السياسية بالعراق من خلال الوحدة الوطنية، لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب العراقي.
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الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية لحين الوصول إلى نتيجة

15:52 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.
طهران - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع الرياض، لحين الوصول إلى نتيجة.
وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".
وأشاد الرئيس الإيراني، وفقا للبيان، بجهود الحكومة العراقية في التوسط لإجراء المحادثات بين طهران والرياض.
وأعرب رئيسي خلال الاتصال مع الكاظمي، عن أمله في أن تسير عملية تشكيل الهياكل السياسية بالعراق من خلال الوحدة الوطنية، لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب العراقي.
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