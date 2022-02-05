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الرئيس التركي يعلن إصابته وقرينته بفيروس كورونا
الرئيس التركي يعلن إصابته وقرينته بفيروس كورونا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T12:29+0000
2022-02-05T12:52+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة أوميكرون، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".هذا وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة آواخر الشهر الماضي قال فيها "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".وأضاف: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات".
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي يعلن إصابته وقرينته بفيروس كورونا

12:29 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / HANDOUTالرئيس أردوغان وزوجته
الرئيس أردوغان وزوجته - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.
وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة أوميكرون، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".
هذا وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة آواخر الشهر الماضي قال فيها "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".
وأضاف: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات".
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