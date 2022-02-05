الرئيس التركي يعلن إصابته وقرينته بفيروس كورونا
12:29 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 05.02.2022)
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة أوميكرون، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".
هذا وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة آواخر الشهر الماضي قال فيها "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".
Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var. pic.twitter.com/QxRYjLnW3I— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2022
وأضاف: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات".