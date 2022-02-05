الرئيس الصيني يدعو بلده ومصر للمساعدة في جعل اللقاحات بمتناول البلدان النامية

وفي إشارة إلى أن البلدين قاما بشكل مشترك ببناء أول خط إنتاج في إفريقيا للقاحات COVID-19 العام الماضي، قال شي إن الصين مستعدة لمواصلة دعمها لمصر لتصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية. وقال إن الصين ومصر تشتركان في رؤى واستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما، والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية شعوبهما، وتعزيز العدالة في العالم، حيث يمر العالم بتغيرات لم نشهدها منذ قرن. وقال إنه يتعين على الجانبين التكاتف والتحرك نحو بناء مجتمع مصير مشترك ومواصلة دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والاهتمامات الرئيسية. وأكد مجدداً أن الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب واقعها. وقال شي إنه يتعين على البلدين مواصلة تعزيز التعاون وتعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030. من جانبه، أشاد السيسي بتاريخ وحيوية العلاقات المصرية الصينية، وقال إن مصر ستدعم دائمًا موقف الصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية واهتماماتها الرئيسية. وقال السيسي إن الجانب المصري فخور بعلاقاته مع الصين، مضيفا أن الشعب المصري سيرحب بزيارة الرئيس الصيني للبلاد بمجرد انتهاء الوباء.يذكر أن السيسي من بين أكثر من 30 من قادة العالم ورؤساء المنظمات الدولية الذين سافروا إلى العاصمة الصينية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، الذي أقيم مساء أمس، الجمعة. وأعرب عن شكره لكرم ضيافة الجانب الصيني وأشاد بحفل الافتتاح، الذي قال إنه أظهر قوة الصين الوطنية وتأثيرها.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين ومصر إلى العمل معا للمساعدة في جعل اللقاحات في المتناول بشكل أكبر وبأسعار معقولة للدول النامية، وذلك عندما التقى بالرئيس المصري الزائر عبد الفتاح السيسي في بكين يوم السبت.
وفي إشارة إلى أن البلدين قاما بشكل مشترك ببناء أول خط إنتاج في إفريقيا للقاحات COVID-19 العام الماضي، قال شي إن الصين مستعدة لمواصلة دعمها لمصر لتصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية.
وقال إنه يتعين على الصين ومصر تقديم مساهمات مشتركة لتعزيز إمكانية الحصول على اللقاح والقدرة على تحمل تكلفته في الدول النامية. وأشاد شي بالثقة السياسية المعززة والتعاون العملي المثمر فضلا عن التضامن في مكافحة الوباء بين البلدين في السنوات الأخيرة، واصفا الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر بأنها نموذج للتضامن الصيني العربي، والصين وأفريقيا أوالعالم النامي. التعاون المربح للجانبين.
وقال إن الصين ومصر تشتركان في رؤى واستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما، والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية شعوبهما، وتعزيز العدالة في العالم، حيث يمر العالم بتغيرات لم نشهدها منذ قرن.
وقال إنه يتعين على الجانبين التكاتف والتحرك نحو بناء مجتمع مصير مشترك ومواصلة دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والاهتمامات الرئيسية. وأكد مجدداً أن الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب واقعها.
وقال شي إنه يتعين على البلدين مواصلة تعزيز التعاون وتعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أشاد السيسي بتاريخ وحيوية العلاقات المصرية الصينية، وقال إن مصر ستدعم دائمًا موقف الصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية واهتماماتها الرئيسية.
قال الرئيس المصري إن مصر مستعدة لأن تكون صديقا جيدا وحقيقا للصين وستتكاتف مع الجانب الصيني لمواجهة التحديات المختلفة. وفي إشارة إلى أن مبادرة الحزام والطريق أعطت دفعة قوية للاقتصاد المصري، قال إن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة في المبادرة وتسريع تنميتها من خلال توسيع التعاون في مختلف المجالات مع الصين.
وقال السيسي إن الجانب المصري فخور بعلاقاته مع الصين، مضيفا أن الشعب المصري سيرحب بزيارة الرئيس الصيني للبلاد بمجرد انتهاء الوباء.
يذكر أن السيسي من بين أكثر من 30 من قادة العالم ورؤساء المنظمات الدولية الذين سافروا إلى العاصمة الصينية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، الذي أقيم مساء أمس، الجمعة. وأعرب عن شكره لكرم ضيافة الجانب الصيني وأشاد بحفل الافتتاح، الذي قال إنه أظهر قوة الصين الوطنية وتأثيرها.