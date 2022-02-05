https://arabic.sputniknews.com/20220205/الرئيس-الصيني-يدعو-بلده-ومصر-للمساعدة-في-جعل-اللقاحات-بمتناول-البلدان-النامية--1058047182.html

الرئيس الصيني يدعو بلده ومصر للمساعدة في جعل اللقاحات بمتناول البلدان النامية

الرئيس الصيني يدعو بلده ومصر للمساعدة في جعل اللقاحات بمتناول البلدان النامية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين ومصر إلى العمل معا للمساعدة في جعل اللقاحات في المتناول بشكل أكبر وبأسعار معقولة للدول النامية، وذلك عندما التقى بالرئيس... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T08:02+0000

2022-02-05T08:02+0000

2022-02-05T08:02+0000

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وفي إشارة إلى أن البلدين قاما بشكل مشترك ببناء أول خط إنتاج في إفريقيا للقاحات COVID-19 العام الماضي، قال شي إن الصين مستعدة لمواصلة دعمها لمصر لتصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية. وقال إن الصين ومصر تشتركان في رؤى واستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما، والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية شعوبهما، وتعزيز العدالة في العالم، حيث يمر العالم بتغيرات لم نشهدها منذ قرن. وقال إنه يتعين على الجانبين التكاتف والتحرك نحو بناء مجتمع مصير مشترك ومواصلة دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والاهتمامات الرئيسية. وأكد مجدداً أن الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب واقعها. وقال شي إنه يتعين على البلدين مواصلة تعزيز التعاون وتعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030. من جانبه، أشاد السيسي بتاريخ وحيوية العلاقات المصرية الصينية، وقال إن مصر ستدعم دائمًا موقف الصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية واهتماماتها الرئيسية. وقال السيسي إن الجانب المصري فخور بعلاقاته مع الصين، مضيفا أن الشعب المصري سيرحب بزيارة الرئيس الصيني للبلاد بمجرد انتهاء الوباء.يذكر أن السيسي من بين أكثر من 30 من قادة العالم ورؤساء المنظمات الدولية الذين سافروا إلى العاصمة الصينية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، الذي أقيم مساء أمس، الجمعة. وأعرب عن شكره لكرم ضيافة الجانب الصيني وأشاد بحفل الافتتاح، الذي قال إنه أظهر قوة الصين الوطنية وتأثيرها.

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