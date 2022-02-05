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https://arabic.sputniknews.com/20220205/السفير-الروسي-لدى-أمريكا-واشنطن-هددت-باحتجاز-دبلوماسيين-روس-1058075504.html
السفير الروسي لدى أمريكا: واشنطن هددت باحتجاز دبلوماسيين روس
السفير الروسي لدى أمريكا: واشنطن هددت باحتجاز دبلوماسيين روس
أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن "28 دبلوماسيا روسيًا ينبغي أن يغادروا الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل". 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:24+0000
2022-02-05T19:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر "يوتيوب": "بحلول 30 يونيو سيضطر 28 دبلوماسيا روسيًا إلى مغادرة الولايات المتحدة الأميركية".وأشار أنطونوف إلى أن "الولايات المتحدة هددت باحتجاز الدبلوماسيين الروس الذين طُلب منهم مغادرة البلاد بحلول يناير/ كانون الثاني.وأشار أنطونوف إلى أن "ممثلي موسكو وواشنطن، عقدوا في 3 فبراير/شباط الجاري، مشاورات في فيينا حول تطبيع عمل السفارات، لكنها لم تسفر عن نتيجة".وأضاف الدبلوماسي الروسي "جرت في فيينا أول أمس، مشاورات روسية-أميركية حول القضايا محل الخلاف. الزملاء الروس ذهبوا إلى هناك ببرنامج إيجابي يهدف لشيء واحد فقط وهو رفع جميع القيود على أنشطة الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا، وإعطاء الفرصة لهم للعمل بهدوء ووقف حرب التأشيرات، واستعادة النشاط الطبيعي لبعثاتنا الدبلوماسية".واستطرد قائلا: "للأسف تلقينا في هذه المشاورات ردا سلبيا".وأوضح أنطونوف أن "روسيا لن تقدم على مهاجمة أوكرانيا لأن ذلك لا يخدم مصالح موسكو، وذلك على خلفية ادعاءات الغرب المتكررة بأن موسكو تجهز "لغزو" أوكرانيا".وعلق أنطونوف على التهديدات الغربية بفرض عقوبات ضد روسيا: "للأسف، نتوقع عقوبات ولكن لا نعرف كيف ستكون، والخلاف فقط حول من يفرض عقوبات ضد روسيا لتكون أكثر إيلاما".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هناك إجماع تام في الولايات المتحدة على ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والسؤال هو متى وكيف ستكون واسعة النطاق".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الشرطة-الروسية-تتفقد-منطقة-تحت-النفوذ-الأمريكي-تعرضت-للقصف-التركي-شرقي-سوريا-1058071405.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى أمريكا: واشنطن هددت باحتجاز دبلوماسيين روس

19:24 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن "28 دبلوماسيا روسيًا ينبغي أن يغادروا الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل".
وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر "يوتيوب": "بحلول 30 يونيو سيضطر 28 دبلوماسيا روسيًا إلى مغادرة الولايات المتحدة الأميركية".
وأشار أنطونوف إلى أن "الولايات المتحدة هددت باحتجاز الدبلوماسيين الروس الذين طُلب منهم مغادرة البلاد بحلول يناير/ كانون الثاني.
وأشار أنطونوف إلى أن "ممثلي موسكو وواشنطن، عقدوا في 3 فبراير/شباط الجاري، مشاورات في فيينا حول تطبيع عمل السفارات، لكنها لم تسفر عن نتيجة".
وأضاف الدبلوماسي الروسي "جرت في فيينا أول أمس، مشاورات روسية-أميركية حول القضايا محل الخلاف. الزملاء الروس ذهبوا إلى هناك ببرنامج إيجابي يهدف لشيء واحد فقط وهو رفع جميع القيود على أنشطة الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا، وإعطاء الفرصة لهم للعمل بهدوء ووقف حرب التأشيرات، واستعادة النشاط الطبيعي لبعثاتنا الدبلوماسية".

واستطرد قائلا: "للأسف تلقينا في هذه المشاورات ردا سلبيا".
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وأوضح أنطونوف أن "روسيا لن تقدم على مهاجمة أوكرانيا لأن ذلك لا يخدم مصالح موسكو، وذلك على خلفية ادعاءات الغرب المتكررة بأن موسكو تجهز "لغزو" أوكرانيا".
"روسيا لا تخطط لمهاجمة أي دولة، فليس هناك مصلحة في ذلك، وأي مزاعم عن هجوم وشيك على أوكرانيا هي هراء".
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي
أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة
وعلق أنطونوف على التهديدات الغربية بفرض عقوبات ضد روسيا: "للأسف، نتوقع عقوبات ولكن لا نعرف كيف ستكون، والخلاف فقط حول من يفرض عقوبات ضد روسيا لتكون أكثر إيلاما".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هناك إجماع تام في الولايات المتحدة على ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والسؤال هو متى وكيف ستكون واسعة النطاق".
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