https://arabic.sputniknews.com/20220205/السلطان-يغيب-عن-ديربي-الغضب-معمقا-جراح-الميلان-1058058713.html

السلطان يغيب عن "ديربي الغضب" معمقا جراح الميلان

السلطان يغيب عن "ديربي الغضب" معمقا جراح الميلان

تأكد نبأ غياب لاعب نادي "إيه سي ميلان" زلاتان إبراهيموفيتش، عن صفوف فريقه، في قمة مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، على... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T12:38+0000

2022-02-05T12:38+0000

2022-02-05T12:38+0000

رياضة

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وتعرض إبراهيموفيتش أو كما يحلو لعشاقه تسميته بـ"السلطان"، لإصابة تتمثل بالتهاب "وتر إيكيليس"، والذي خرج على إثره، في الدقيقة 28 خلال المباراة الأخيرة بين ميلان وجوفينتوس.ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تأكد غياب المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، بسبب الإصابة أيضا.وقال مدرب "الروسونيري"، ستيفانو بيولي، في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة: "نحن نقاتل على مستوى لقب الدوري أو حجز مقعد يؤهلنا لدوري الأبطال، فنحن قادرون على المنافسة مرة أخرى، لعبنا مباراة رائعة ضد يوفنتوس، لكننا افتقرنا إلى الجودة في الثلث الأخير، وهذا ما نحتاجه غدًا، إنها مباراة حاسمة ونريد الفوز بها" حسبما نقل عنه موقع "فوتبول إيتاليا".وأضاف بيولي: "نأسف لأن إبراهيموفيتش لن يكون متواجدًا، لقد تحسننا كثيرًا بفضله، ولكن الآن يجب أن نثبت قوتنا أيضًا بدونه، يجب أن تكون لدينا قوة الإرادة، خاصة في اللحظات الصعبة".ويعاني ميلان الكثير من الإصابات منذ بداية الدوري، ولعل أهم الغيابات التي قد تأثر بها، هي قلب الدفاع الدنماركي، سيمون كايير، إضافة لقلب الدفاع الآخر، فيكايو توموري، الذي سيبدأ من مقاعد البدلاء.ويلعب الفريقان في المواجهة المثيرة "ديربي الغضب"، في ظروف استثنائية، حيث أن الميلان الذي يحتل المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الإنتر، ويحاول تقليص الفارق، وإنتر بدوره يحاول توسيع الفارق، كخطوة هامة، نحو الظفر باللقب الـ20 في تاريخه.

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رياضة