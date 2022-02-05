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https://arabic.sputniknews.com/20220205/السيسي-يجري-محادثات-جانبية-في-بكين-مع-أمير-قطر-وولي-عهد-أبو-ظبي-صور-1058051318.html
السيسي يجري محادثات جانبية في بكين مع أمير قطر وولي عهد أبو ظبي... صور
السيسي يجري محادثات جانبية في بكين مع أمير قطر وولي عهد أبو ظبي... صور
نشرت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه بعدد من القادة العرب والأجانب في العاصمة الصينية بكين. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T10:09+0000
2022-02-05T10:09+0000
2022-02-05T10:09+0000
مصر
بكين 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، أجرى السيسي محادثات جانبية في بكين مع كل الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.وأضاف البيان أن الرئيس المصري التقى أيضا مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، وشوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن ذلك جاء على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات.وكان العديد من قادة العالم قد شاركوا أمس الجمعة، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 والتي ستستمر لمدة 17 يوما.
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مصر, بكين 2022, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يجري محادثات جانبية في بكين مع أمير قطر وولي عهد أبو ظبي... صور تابعنا عبر
نشرت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه بعدد من القادة العرب والأجانب في العاصمة الصينية بكين.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، أجرى
السيسي
محادثات جانبية في بكين مع كل الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
وأضاف البيان أن الرئيس المصري التقى أيضا مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، وشوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن ذلك جاء على هامش مأدبة الغداء التي أقامها
الرئيس الصيني شي جين بينغ
صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات.
وكان العديد من قادة العالم قد شاركوا أمس الجمعة، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 والتي ستستمر لمدة 17 يوما.