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الشرطة الروسية تتفقد منطقة تحت النفوذ الأمريكي تعرضت للقصف التركي شرقي سوريا

الشرطة الروسية تتفقد منطقة تحت النفوذ الأمريكي تعرضت للقصف التركي شرقي سوريا

تجولت دورية من الشرطة العسكرية الروسية العاملة في محافظة الحسكة السورية في عدد من المناطق والمواقع الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي، والتي تعرضت للقصف من قبل... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T17:25+0000

2022-02-05T17:25+0000

2022-02-05T17:25+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، نقلاً عن مصادر محلية، بأن دورية من الشرطة العسكرية الروسية مؤلفة من ثلاث مدرعات تجولت، اليوم السبت 5 فبراير/شباط، في بلدة "عين ديوار" التي تقع تحت نفوذ الجيش الأمريكي على المثلث الحدودي (السوري- التركي- العراقي).وتعمل الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها العسكرية في مطار القامشلي الدولي على خفض التصعيد بين الميلشيات والفصائل المسلحة وفرض حالة الأمن والأمان والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجيش السوري.وتابعت المصادر أن "الدورية جابت بلدة عين ديوار بريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، وتفقدت المواقع التي تعرضت للقصف التركي قبل أيام والتقت مجموعة من المدنيين".وقال سكان محليون لــ "سبوتنيك"، إن "بلدة عين ديوار تعرضت للمرة الثانية للقصف التركي يوم الأربعاء الفائت بعدة قذائف، ما ألحق أضرارا بمنازل المدنيين وعددها ثلاثة منازل".وتابع السكان، أن "الجيش التركي قصف أيضاً مواقع لتنظيم قسد في قرى الكنانة، ومزرعة الشاطئ، وقسروك الحدودية، والتابعة لمنطقة المالكية، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة والحربية، ما أدى لوقوع أربع قتلى في صفوف التنظيم، مع تدمير العديد من منازل الأهالي وممتلكاتهم".وبيّن السكان أن "القوات الأمريكية كانت متواجدة في المنطقة قبل ثلاثة أيام من القصف، ومنذ ذلك الوقت لم تأتِ أي دورية أمريكية إليها".وأضافوا أن "التواجد الأمريكي لا يجدي نفعاً لصمته على الانتهاكات التركية المستمرة بحق المدنيين".وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية " قسد" حمل القوات الأمريكية و قوات "التحالف الدولي"، مسؤولية القصف التركي لمواقعهم على الحدود السورية التركية ، شمالي سوريا، من ريف حلب حتى ريف الحسكة مروراً بريف الرقة.

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري