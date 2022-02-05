الصحة التركية تعلق عى إصابة أردوغان وقرينته بكورونا: حالتهما جيدة
© YouTube/Maltkaأردوغان وزوجته
© YouTube/Maltka
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، المصابين بـ "أوميكرون" جيدة.
وقال قوجة في تغريدة عبر حسابه عى موقع "تويتر": "خلال هذه الفترة، عندما انتشر أوميكرون بسرعة مع أعراض خفيفة، جاءت نتائج اختبار رئيسنا وزوجته أمينة أردوغان إيجابية لـ كوفيد-19. حالتهما الصحية جيدة جدا ولا تتعارض مع عملهما. مرة أخرى ، أنقل لهم أطيب تمنياتي".
هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا.
Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/LnOBr3CGHz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022
ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.
وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة "أوميكرون"، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
هذا وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة أواخر الشهر الماضي قال فيها: "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".
وأضاف: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات".