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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الصحة-التركية-تعلق-عى-إصابة-أردوغان-وقرينته-بكورونا-حالتهما-جيدة-1058066240.html
الصحة التركية تعلق عى إصابة أردوغان وقرينته بكورونا: حالتهما جيدة
الصحة التركية تعلق عى إصابة أردوغان وقرينته بكورونا: حالتهما جيدة
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، المصابين بـ "أوميكرون" جيدة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T15:29+0000
2022-02-05T15:29+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
فيروس كورونا
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وقال قوجة في تغريدة عبر حسابه عى موقع "تويتر": "خلال هذه الفترة، عندما انتشر أوميكرون بسرعة مع أعراض خفيفة، جاءت نتائج اختبار رئيسنا وزوجته أمينة أردوغان إيجابية لـ كوفيد-19. حالتهما الصحية جيدة جدا ولا تتعارض مع عملهما. مرة أخرى ، أنقل لهم أطيب تمنياتي".هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا.ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة "أوميكرون"، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".هذا وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة أواخر الشهر الماضي قال فيها: "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".وأضاف: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات".
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العالم, رجب طيب أردوغان, فيروس كورونا

الصحة التركية تعلق عى إصابة أردوغان وقرينته بكورونا: حالتهما جيدة

15:29 GMT 05.02.2022
© YouTube/Maltkaأردوغان وزوجته
أردوغان وزوجته - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© YouTube/Maltka
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، المصابين بـ "أوميكرون" جيدة.
وقال قوجة في تغريدة عبر حسابه عى موقع "تويتر": "خلال هذه الفترة، عندما انتشر أوميكرون بسرعة مع أعراض خفيفة، جاءت نتائج اختبار رئيسنا وزوجته أمينة أردوغان إيجابية لـ كوفيد-19. حالتهما الصحية جيدة جدا ولا تتعارض مع عملهما. مرة أخرى ، أنقل لهم أطيب تمنياتي".
هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.
وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة "أوميكرون"، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".
هذا وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة أواخر الشهر الماضي قال فيها: "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".
وأضاف: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات".
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