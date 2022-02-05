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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الطفل-ريان-يتحرك-داخل-البئر-و180-سنتيمترا-تفصله-عن-الخروج-فيديو-1058054265.html
الطفل ريان يتحرك داخل البئر و180 سنتيمترا تفصله عن الخروج... فيديو
الطفل ريان يتحرك داخل البئر و180 سنتيمترا تفصله عن الخروج... فيديو
قال عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان في المغرب عبد الهادي الثمراني، اليوم السبت، إن كاميرات المراقبة داخل البئر رصدته وهو يستلقي على جانبه. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:38+0000
2022-02-05T11:38+0000
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ونقل موقع "هسبريس" عن المسؤول المغربي، قوله إن "فرق الإنقاذ يفصلها 180 سنتيمترا فقط للوصول إليه".وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصدر أن صخرة صغيرة توجد في عمق النفق تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان.وأوضح المصدر أن هدم الصخرة استغرق 3 ساعات متواصلة.وكان مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، قد قال في وقت سابق، للتلفزيون، إنه "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظارا للحظة إخراج الطفل من الحفرة.تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصدر-مسؤول-صخرة-تحول-بين-فرق-الإنقاذ-والطفل-ريان-1058047518.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

الطفل ريان يتحرك داخل البئر و180 سنتيمترا تفصله عن الخروج... فيديو

11:38 GMT 05.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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قال عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان في المغرب عبد الهادي الثمراني، اليوم السبت، إن كاميرات المراقبة داخل البئر رصدته وهو يستلقي على جانبه.
ونقل موقع "هسبريس" عن المسؤول المغربي، قوله إن "فرق الإنقاذ يفصلها 180 سنتيمترا فقط للوصول إليه".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصدر أن صخرة صغيرة توجد في عمق النفق تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان.
وأوضح المصدر أن هدم الصخرة استغرق 3 ساعات متواصلة.
وكان مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة بإنقاذ الطفل المغربي ريان، قد قال في وقت سابق، للتلفزيون، إنه "لا جديد عن الحالة الصحية للطفل". مؤكدا أن الفرق الطبية موجودة انتظارا للحظة إخراج الطفل من الحفرة.
تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات) منذ الأربعاء الماضي من خلال حشد العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية والفرق الطبية، حيث تم الحفر بشكل مواز للبئر وبعمق يزيد على 32 مترا، ثم حفرت فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لاستعادة الطفل، وهي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الحفر.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
مصدر مسؤول: صخرة تحول بين فرق الإنقاذ والطفل ريان
08:11 GMT
وسقط ريان بعد ظهر الثلاثاء في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب.
وحظيت قضية سقوط الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بتعاطف كبير، وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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