تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220205/العثور-على-طائرة-سياحية-مفقودة-بقاع-بحيرة-في-أيسلندا-1058075340.html
العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا
العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا
أفادت الشرطة الأيسلندية، اليوم السبت، بأن السلطات عثرت على طائرة صغيرة في قاع بحيرة بعد يومين من فقدها وعلى متنها 3 سائحين وطيار. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:13+0000
2022-02-05T19:13+0000
2022-02-05T19:13+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104410/02/1044100229_0:24:1920:1104_1920x0_80_0_0_bd353bfaae53ced9579b057ae4211a18.jpg
وقال خفر السواحل الأيسلندي في بيان نقلته "رويترز": إن الطائرة سقطت في بحيرة "ثينجفالافاتن" التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة ريكيافيك. مشيرا إلى أن تحديد مكانها قد تم بمساعدة إحدى الغواصات.وذكرت صحيفة "مورجونبلاديد" المحلية أن السائحين الذين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 172إن"، والذين كانوا في جولة سياحية، يوم الخميس، هم من بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.ووفقا لـ"رويترز"، لم يتم إلى الآن سحب الطائرة أو انتشال الجثث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104410/02/1044100229_104:0:1831:1295_1920x0_80_0_0_ec366a28970806a6614f1b7fa9b6d05d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا تابعنا عبر
أفادت الشرطة الأيسلندية، اليوم السبت، بأن السلطات عثرت على طائرة صغيرة في قاع بحيرة بعد يومين من فقدها وعلى متنها 3 سائحين وطيار.
وقال خفر السواحل الأيسلندي في بيان نقلته "رويترز": إن الطائرة سقطت في بحيرة "ثينجفالافاتن" التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة ريكيافيك. مشيرا إلى أن تحديد مكانها قد تم بمساعدة إحدى الغواصات.
وذكرت صحيفة "مورجونبلاديد" المحلية أن السائحين الذين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 172إن"، والذين كانوا في جولة سياحية، يوم الخميس، هم من بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.
ووفقا لـ"رويترز"، لم يتم إلى الآن سحب الطائرة أو انتشال الجثث.