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العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا
العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا
أفادت الشرطة الأيسلندية، اليوم السبت، بأن السلطات عثرت على طائرة صغيرة في قاع بحيرة بعد يومين من فقدها وعلى متنها 3 سائحين وطيار. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:13+0000
2022-02-05T19:13+0000
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وقال خفر السواحل الأيسلندي في بيان نقلته "رويترز": إن الطائرة سقطت في بحيرة "ثينجفالافاتن" التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة ريكيافيك. مشيرا إلى أن تحديد مكانها قد تم بمساعدة إحدى الغواصات.وذكرت صحيفة "مورجونبلاديد" المحلية أن السائحين الذين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 172إن"، والذين كانوا في جولة سياحية، يوم الخميس، هم من بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.ووفقا لـ"رويترز"، لم يتم إلى الآن سحب الطائرة أو انتشال الجثث.
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العالم

العثور على طائرة سياحية مفقودة بقاع بحيرة في أيسلندا

19:13 GMT 05.02.2022
© Ayesha12طائرة سولهايماندور في أيسلندا
طائرة سولهايماندور في أيسلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Ayesha12
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أفادت الشرطة الأيسلندية، اليوم السبت، بأن السلطات عثرت على طائرة صغيرة في قاع بحيرة بعد يومين من فقدها وعلى متنها 3 سائحين وطيار.
وقال خفر السواحل الأيسلندي في بيان نقلته "رويترز": إن الطائرة سقطت في بحيرة "ثينجفالافاتن" التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة ريكيافيك. مشيرا إلى أن تحديد مكانها قد تم بمساعدة إحدى الغواصات.
وذكرت صحيفة "مورجونبلاديد" المحلية أن السائحين الذين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 172إن"، والذين كانوا في جولة سياحية، يوم الخميس، هم من بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.
ووفقا لـ"رويترز"، لم يتم إلى الآن سحب الطائرة أو انتشال الجثث.
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