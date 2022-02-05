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https://arabic.sputniknews.com/20220205/العثور-على-كاميرات-تجسس-داخل-حمامات-النساء-في-السفارة-الأسترالية-في-بانكوك-1058045904.html
العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات النساء في السفارة الأسترالية في بانكوك
العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات النساء في السفارة الأسترالية في بانكوك
ألقت الشرطة التايلاندية القبض على موظف سابق في السفارة الأسترالية في بانكوك بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات النساء بمقر السفارة، حسبما أفاد مسؤول في... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:13+0000
2022-02-05T07:13+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.من جانبه، قال خمارين حصيري، قائد قسم الشؤون الخارجية بالشرطة الملكية التايلاندية، إن سفارة أستراليا تقدمت بشكوى ضد موظف في 6 يناير/ كانون الثاني، فيما يجري الآن التحقيق.يشار إلى أنه لم يتم تحديد مدة بقاء الكاميرات في الحمامات، حيث إنه لم يتم كشف الأمر إلا عند العثور على بطاقة ذاكرة للكاميرا على أرضية الحمام العام الماضي.وقال هيو وايت، الخبير الأسترالي في الدفاع والسياسة الخارجية، إن الحادث يمثل خرقا أمنيا خطيرا، وأضاف أنه "إذا كان الأمن متساهلاً بما يكفي للسماح بتثبيت أجهزة مثل الكاميرات في أي مكان داخل منطقة آمنة مثل السفارة، فهذا يشير إلى أنه ليس محكما بما يكفي لتأمينها".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات النساء في السفارة الأسترالية في بانكوك

07:13 GMT 05.02.2022
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كاميرة مراقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . يفغيني بياتوف
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ألقت الشرطة التايلاندية القبض على موظف سابق في السفارة الأسترالية في بانكوك بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات النساء بمقر السفارة، حسبما أفاد مسؤول في كانبيرا السبت.
ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن "خصوصية جميع الموظفين تظل من أولويات الوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب"، إلا أن المتحدث رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن الدعوى القضائية الجارية.

من جانبه، قال خمارين حصيري، قائد قسم الشؤون الخارجية بالشرطة الملكية التايلاندية، إن سفارة أستراليا تقدمت بشكوى ضد موظف في 6 يناير/ كانون الثاني، فيما يجري الآن التحقيق.
يشار إلى أنه لم يتم تحديد مدة بقاء الكاميرات في الحمامات، حيث إنه لم يتم كشف الأمر إلا عند العثور على بطاقة ذاكرة للكاميرا على أرضية الحمام العام الماضي.
وقال هيو وايت، الخبير الأسترالي في الدفاع والسياسة الخارجية، إن الحادث يمثل خرقا أمنيا خطيرا، وأضاف أنه "إذا كان الأمن متساهلاً بما يكفي للسماح بتثبيت أجهزة مثل الكاميرات في أي مكان داخل منطقة آمنة مثل السفارة، فهذا يشير إلى أنه ليس محكما بما يكفي لتأمينها".
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