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https://arabic.sputniknews.com/20220205/القطة-ميمشيت-مرشحا-للرئاسة-في-فرنسا-فيديو-وصور-1058049336.html
القطة "ميمشيت" مرشحا للرئاسة في فرنسا.. فيديو وصور
القطة "ميمشيت" مرشحا للرئاسة في فرنسا.. فيديو وصور
ابتكرت جمعية فرنسية طريقة ساخرة للدفاع عن الحيوانات والتطرق إلى سوء المعاملة، التي تتعرض لها بعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:18+0000
2022-02-05T09:18+0000
2022-02-05T09:18+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
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واختارت جمعية "L'Arche de Plume" المحلية، اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا لتوجيه ندائها من خلال إعلان ترشيح القطة "ميميشيت" للانتخابات عبر صفحة الجمعية على موقع "فيسبوك".وتابعت "نشارك صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على صفحتنا في "فيسبوك"، إنها لحظة استرخاء اليوم"، مشيرة إلى أن "تهدف جمعيتنا، L'Arche de Plume ، إلى مساعدة الحيوانات التي تتعرض للإيذاء".لدى Mimichette Barbichette، واسمها الحقيقي "Arya" ، ولكن كثيرًا ما يُطلق عليها اسم "Mimi" المصغر، مدافعون متحمسون. وأصول الشعر! خاصة وأن وراء النكتة يخفي موضوعًا أعمق: الدفاع عن قضية الحيوان.ولدت فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية بعد مزحة حول المشاكل الصحية، في نوفمبر الماضي ، لملكة إنجلترا إليزابيث الثانية.وقالت بايفا "رأت ميميشيت نفسها تأخذ مكانها. ومن عرش الملكة إلى كرسي الرئيس هناك خطوة واحدة فقط ...".ولقيت الفكرة إعجاب وتعاطف الكثيرين، إذ تحظى صفحة الجمعية بمتابعة الآلاف من المستخدمين، كما يتم تعليق الملصقات في كل مكان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار فرنسا
القطة "ميمشيت" مرشحا للرئاسة في فرنسا.. فيديو وصور تابعنا عبر
ابتكرت جمعية فرنسية طريقة ساخرة للدفاع عن الحيوانات والتطرق إلى سوء المعاملة، التي تتعرض لها بعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب.
واختارت جمعية "L'Arche de Plume" المحلية، اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا لتوجيه ندائها من خلال إعلان ترشيح القطة "ميميشيت" للانتخابات عبر صفحة الجمعية على موقع "فيسبوك".
وقالت مارلين بايفا، التي أصبحت مالكة القطة بعد أن أخذتها من الشارع "بدأت المغامرة على أنها مزحة جيدة، والتي تجلب الفرح لبدء يومك وتسمح لك بالاسترخاء لإنهائه".
وتابعت "نشارك صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على صفحتنا في "فيسبوك"، إنها لحظة استرخاء اليوم"، مشيرة إلى أن "تهدف جمعيتنا، L'Arche de Plume ، إلى مساعدة الحيوانات التي تتعرض للإيذاء".
لدى Mimichette Barbichette، واسمها الحقيقي "Arya" ، ولكن كثيرًا ما يُطلق عليها اسم "Mimi" المصغر، مدافعون متحمسون. وأصول الشعر! خاصة وأن وراء النكتة يخفي موضوعًا أعمق: الدفاع عن قضية الحيوان.
ولدت فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية بعد مزحة حول المشاكل الصحية، في نوفمبر الماضي ، لملكة إنجلترا إليزابيث الثانية.
وقالت بايفا "رأت ميميشيت نفسها تأخذ مكانها. ومن عرش الملكة إلى كرسي الرئيس هناك خطوة واحدة فقط ...".
"يريد الناس الاستمتاع فقط. إنهم مرهقون، بل مكتئبون. هذه القصة مضحكة، فهذه التبادلات تخلق لحظات من المشاركة بين الزملاء والجيران والأصدقاء. إنه رائع ومنعش. ربما نحتاج إليه"، تعلق مارلين بايفا.
ولقيت الفكرة إعجاب وتعاطف الكثيرين، إذ تحظى صفحة الجمعية بمتابعة الآلاف من المستخدمين، كما يتم تعليق الملصقات في كل مكان.