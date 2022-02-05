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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الكتلة-الصدرية-في-العراق-تعلن-تجميد-مفاوضات-تشكيل-الحكومة-وتقرر-مقاطعة-جلسة-انتخابات-رئيس-البلاد-1058048178.html
الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وتقرر مقاطعة جلسة انتخابات رئيس البلاد
الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وتقرر مقاطعة جلسة انتخابات رئيس البلاد
أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، اليوم السبت، تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدة "مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T08:34+0000
2022-02-05T08:34+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".وأشار العذاري، الى أنه "تقرر أيضاً مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".وكان زعيم التيار الصدري في العراق دعا نواب كتلته الى "عدم التصويت لمرشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن مستوفيا للشروط"، مضيفا: "نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".كما عبر الصدر في وقت سابق، عن استعداده لإجراء حوار مع المعارضة. وقال الصدر في بيانه: "أوقفوا العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".وأضاف زعيم التيار الصدري في البيان المذيّل بتوقيعه: "نرحب بالحوار مع: المعارضة الوطنية".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الصدر-يوجه-دعوة-عاجلة-إلى-نوابه-بشأن-التصويت-على-منصب-الرئيس-العراقي-الجديد-1058031494.html
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أخبار العراق اليوم

الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وتقرر مقاطعة جلسة انتخابات رئيس البلاد

08:34 GMT 05.02.2022
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AP Photo
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أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، اليوم السبت، تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدة "مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الصدر يوجه دعوة عاجلة إلى نوابه بشأن التصويت على منصب الرئيس العراقي الجديد
أمس, 16:43 GMT
وأشار العذاري، الى أنه "تقرر أيضاً مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وكان زعيم التيار الصدري في العراق دعا نواب كتلته الى "عدم التصويت لمرشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن مستوفيا للشروط"، مضيفا: "نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".
كما عبر الصدر في وقت سابق، عن استعداده لإجراء حوار مع المعارضة. وقال الصدر في بيانه: "أوقفوا العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وأضاف زعيم التيار الصدري في البيان المذيّل بتوقيعه: "نرحب بالحوار مع: المعارضة الوطنية".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
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